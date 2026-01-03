Nagpur News: 12 साल का बच्चा बना 'चोर', सुधारने के लिए माता-पिता ने उठाया खौफनाक कदम
नागपुर में एक 12 वर्षीय लड़के को उसके माता-पिता ने दो महीने से अधिक समय तक जंजीर से बांधकर रखा। माता-पिता का दावा था कि लड़का मोबाइल फोन चोर था और स्क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागपुर में माता-पिता ने अपने 12 साल के बेटे को दो महीने से ज्यादा समय तक जंजीर से बांधे रखा। ये दंपति अपने बेटे को रोजाना कई घंटों तक जंजीर से बांधकर दिहाड़ी मजदूरी करने जाते थे।
माता-पिता का कहना कि उनका बेटा आदतन मोबाइल फोन चोर था। महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस को जैसे ही इस मामले में सूचना मिली, बच्चे को छुड़ा लिया गया। अब इस 12 साल के लड़के को सरकारी बाल गृह में भेज दिया गया है।
12 साल का बच्चा करता था चोरी
नागपुर के इस 12 साल के लड़के ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। जब बचाव दल उसके घर पहुंचा तो वह एक बाल्टी पर खड़ा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उसके माता-पिता रोज सुबह 9 बजे काम पर जाने से पहले उसे बांध देते थे।
बचाव दल ने जब बच्चे को अपनी देख-रेख में लिया, तब पाया कि बच्चे को जंजीर से बांधने से लगी चोटें कम से कम 2 से 3 महीने पुरानी थीं। लड़के में व्यवहार संबंधी समस्याएं थीं।
लड़के के व्यवहार के बारे में अजनी पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया था। उसके गलत कामों, खासकर चोरी को लेकर माता-पिता परेशान थे। लड़के के चोरी करने की वजह से माता-पिता ने पढ़ाई भी बंद करवा दी थी।
बाल कल्याण समिति करेगी मामले की जांच
मेडिकल टेस्ट में बच्चे के हाथों और पैरों पर जंजीरों और रस्सियों से लगी चोटों की पुष्टि हुई। इस जांच में ही मानसिक और शारीरिक आघात के संभावित लक्षण भी मिले।
यह मामला बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत मामले की जांच कर रही है।
यह भी पढ़ें- 'महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी अनिवार्य', सीएम फडणवीस बोले- हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए
यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र में बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, 1400 की आबादी वाले गांव में बना दिए 27 हजार फर्जी जन्म प्रमाणपत्र
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।