Nagpur News: 12 साल का बच्चा बना 'चोर', सुधारने के लिए माता-पिता ने उठाया खौफनाक कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागपुर में माता-पिता ने अपने 12 साल के बेटे को दो महीने से ज्यादा समय तक जंजीर से बांधे रखा। ये दंपति अपने बेटे को रोजाना कई घंटों तक जंजीर से बांधकर दिहाड़ी मजदूरी करने जाते थे।

माता-पिता का कहना कि उनका बेटा आदतन मोबाइल फोन चोर था। महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस को जैसे ही इस मामले में सूचना मिली, बच्चे को छुड़ा लिया गया। अब इस 12 साल के लड़के को सरकारी बाल गृह में भेज दिया गया है।