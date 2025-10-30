पहाड़ से आफत बनकर कार पर गिरी चट्टान सनरूफ से टकराई, महिला की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ताम्हिनी घाट में एक हादसे में महिला की जान चली गई। पहाड़ी रास्ते जा रही कार पर अचानक एक चट्टान गिर गई और सनरूफ को तोड़ते हुए महिला के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई।

ये महिला पुणे से मानगांव जा रही थी, तभी कार पर एक बड़ा पत्थर गिर गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पत्थर से सनरूफ टूट गई और सीधा पैसेंजर सीट पर बैठी महिला पर जा गिरा। महिला की पहचान 43 साल की स्नेहल गुजराती के रूप में हुई है।

महाराष्ट्र में हादसों का दौर एक अलग घटना में बुधवार सुबह मुंबई से जालना जाते समय समृद्धि हाईवे पर एक प्राइवेट लग्जरी बस में आग लग गई। यह घटना हाईवे के नागपुर लेन पर सुबह करीब 3 बजे हुई। बस में ड्राइवर और उसके असिस्टेंट के अलावा 12 यात्री सवार थे। ड्राइवर ने तुरंत बस खाली कर दी और यात्रियों की जान बचाई।