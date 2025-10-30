पहाड़ से आफत बनकर कार पर गिरी चट्टान सनरूफ से टकराई, महिला की मौत
महाराष्ट्र के ताम्हिनी घाट में एक दुखद घटना में, एक कार पर चट्टान गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला पुणे से मानगांव जा रही थी। एक अन्य घटना में, समृद्धि हाईवे पर एक बस में आग लग गई, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बच गए। इसके अतिरिक्त, नंदुरबार में एक मिनी ट्रक के खाई में गिरने से आठ लोगों की जान चली गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ताम्हिनी घाट में एक हादसे में महिला की जान चली गई। पहाड़ी रास्ते जा रही कार पर अचानक एक चट्टान गिर गई और सनरूफ को तोड़ते हुए महिला के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई।
ये महिला पुणे से मानगांव जा रही थी, तभी कार पर एक बड़ा पत्थर गिर गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पत्थर से सनरूफ टूट गई और सीधा पैसेंजर सीट पर बैठी महिला पर जा गिरा। महिला की पहचान 43 साल की स्नेहल गुजराती के रूप में हुई है।
महाराष्ट्र में हादसों का दौर
एक अलग घटना में बुधवार सुबह मुंबई से जालना जाते समय समृद्धि हाईवे पर एक प्राइवेट लग्जरी बस में आग लग गई। यह घटना हाईवे के नागपुर लेन पर सुबह करीब 3 बजे हुई। बस में ड्राइवर और उसके असिस्टेंट के अलावा 12 यात्री सवार थे। ड्राइवर ने तुरंत बस खाली कर दी और यात्रियों की जान बचाई।
इस महीने की शुरुआत में 18 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक के खाई में गिरने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए।
एक अधिकारी ने बताया कि एक मिनी ट्रक में करीब 40 लोग सवार थे और एक तीर्थस्थल से लौट रहा था, तभी उसके ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया। उन्होंने बताया कि मिनी ट्रक 200 फुट गहरी खाई में गिर गया।
