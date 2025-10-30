क्या कोई तीसरी गाड़ी भी थी शामिल? कुरनूल बस अग्निकांड में पुलिस को इस बात का है शक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कुरनूल बस अग्निकांड के मामले में पुलिस को शक है कि इस हादसे में कोई तीसरी गाड़ी भी शामिल है। बीते हफ्ते हुए इस हादसे में 19 यात्रियों की जान चली गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

24 अक्टूबर की सुबह बेंगलुरु जा रही स्लीपर बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद यह बाइक बस के निचले हिस्से में फंस गई और काफी दूर तक घिसटती चली गई, जिससे उसका फ्यूल टैंक फट गया और इसके बाद बस में आग गई।

पुलिस को किस बात का है शक? पुलिस के मुताबिक, कावेरी ट्रैवल्स बस के फिसलने के निशान उस जगह से थोड़ा आगे मिले हैं, जहां पर बाइक शुरू में गिरी थी और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। इससे पता चलता है कि पहली टक्कर के बाद बाइक थोड़ी और आगे खिसक गई थी।