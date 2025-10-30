Language
    क्या कोई तीसरी गाड़ी भी थी शामिल? कुरनूल बस अग्निकांड में पुलिस को इस बात का है शक

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:15 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए बस अग्निकांड में पुलिस को शक है कि हादसे में कोई तीसरी गाड़ी भी शामिल थी। 24 अक्टूबर को बेंगलुरु जा रही बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बस में आग लग गई और 19 यात्रियों की जान चली गई। पुलिस को बस के फिसलने के निशान से पता चला कि शायद किसी और गाड़ी ने भी बाइक को टक्कर मारी थी, जिसकी जांच जारी है।

    कुरनूल बस अग्निकांड में आया नया मोड़।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कुरनूल बस अग्निकांड के मामले में पुलिस को शक है कि इस हादसे में कोई तीसरी गाड़ी भी शामिल है। बीते हफ्ते हुए इस हादसे में 19 यात्रियों की जान चली गई थी।

    24 अक्टूबर की सुबह बेंगलुरु जा रही स्लीपर बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद यह बाइक बस के निचले हिस्से में फंस गई और काफी दूर तक घिसटती चली गई, जिससे उसका फ्यूल टैंक फट गया और इसके बाद बस में आग गई।

    पुलिस को किस बात का है शक?

    पुलिस के मुताबिक, कावेरी ट्रैवल्स बस के फिसलने के निशान उस जगह से थोड़ा आगे मिले हैं, जहां पर बाइक शुरू में गिरी थी और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। इससे पता चलता है कि पहली टक्कर के बाद बाइक थोड़ी और आगे खिसक गई थी।

    पुलिस कर रही तीसरी गाड़ी की जांच

    कुरनूल जिले के डीएसपी विक्रांत पाटिल ने बताया, "बाइक के फिसलने के निशान की जगह में अंतर यह दिखाता है कि बस के बाइक को कुचलने से पहले किसी दूसरी गाड़ी ने उसे टक्कर मारी होगी।" उन्होंने कहा कि पुलिस यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि क्या इस दुर्घटना में कोई तीसरी गाड़ी भी शामिल थी।

