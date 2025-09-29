महाराष्ट्र में बारिश का कहर! 10 की मौत और 11,800 से अधिक लोग सुरक्षित निकाले गए

महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में बारिश की वजह से 10 लोगों की जान चली गई और 11800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नासिक में मकान गिरने से 3 समेत 4 लोगों की मौत हुई। मराठवाड़ा में गोदावरी नदी पर बने जायकवाड़ी बांध के सभी गेट खोलने पड़े। सीएम फडणवीस ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा कर बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान बारिश से संबंधित घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से 11,800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और अधिकारियों के अनुसार, बारिश से संबंधित घटनाओं में नासिक जिले में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें से तीन की मौत मकान गिरने से हुई, धाराशिव और अहिल्यानगर में दो-दो तथा जालना और यवतमाल में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

कहां कितनी हुई बारिश मराठवाड़ा क्षेत्र में गोदावरी नदी पर बने जायकवाड़ी बांध में जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण अधिकारियों को इसके सभी द्वार खोलने पड़े हैं। जिले के हरसूल क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 196 मिमी बारिश दर्ज की गई। मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड, नांदेड़ और परभणी सहित अन्य जिलों में भारी बारिश हुई।गोदावरी नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित नासिक में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सोमवार को जिले में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है।

सीएम फडणवीस ने दिए निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ की स्थिति की रविवार को विस्तृत समीक्षा की और प्रशासन को मराठवाड़ा क्षेत्र में जारी भारी वर्षा के बीच नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए राहत और बचाव अभियान तेज करने का निर्देश दिया। छत्रपति संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, धाराशिव, परभणी और सोलापुर जिलों के कलेक्टर इस बैठक में शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की।