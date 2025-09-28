Language
    Maharashtra Flood: महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भारी बारिश, धाराशिव में दो की मौत; रेड अलर्ट जारी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:00 PM (IST)

    महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण 11500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। धाराशिव जिले में दो लोगों की मौत हो गई। छत्रपति संभाजीनगर में सबसे अधिक बारिश हुई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने राहत और बचाव अभियान तेज करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है।

    महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भारी बारिश, धाराशिव में दो की मौत (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में रविवार को भारी बारिश के बीच 11,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। क्षेत्र के धाराशिव जिले में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण दो लोगों की मौत हो गई है।

    छत्रपति संभाजीनगर में 24 घंटे में सबसे अधिक 196 मिमी बारिश हरसुल सर्कल में दर्ज की गई, जबकि वैजापुर तालुका के शिवूर और बोरसर सर्कल में 189.25 मिमी बारिश हुई है।

    सीएम फडणवीस ने की समीक्षा बैठक

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ की स्थिति की रविवार को विस्तृत समीक्षा की और प्रशासन को मराठवाड़ा क्षेत्र में जारी भारी वर्षा के बीच नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए राहत और बचाव अभियान तेज करने का निर्देश दिया।

    छत्रपति संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, धाराशिव, परभणी और सोलापुर जिलों के कलेक्टर इस बैठक में शामिल हुए।

    संभाजीनगर और नांदेड़ जिलों में स्थिति गंभीर

    अधिकारियों ने बताया कि जयकवाड़ी बांध से पानी छोड़े जाने के कारण गोदावरी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद, विशेषकर छत्रपति संभाजीनगर और नांदेड़ जिलों में स्थिति गंभीर हो गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

    जयकवाड़ी बांध के सभी 27 गेट खोल दिए गए हैं। स्थिति और भी बिगड़ सकती है क्योंकि गोदावरी नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित नासिक में भारी बारिश हो रही है।

    मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया

    मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को जिले में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया है। अधिकारियों ने बीड जिले में बाढ़ के बारे में लोगों को 'दवंडी' (ढोल बजाकर विशेष घोषणा) से सचेत किया है। सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमों को भी तैयार रखा गया है।

    मराठवाड़ा क्षेत्र 20 सितंबर से लगातार बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में है, जिससे हजारों हेक्टेयर में फसलों, घरों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई गांवों का संपर्क टूट गया तथा निचली सड़कें और पुल जलमग्न हो गए हैं। सोलापुर में भी भारी बारिश हुई है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

