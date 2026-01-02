महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: वोट डाले बिना महायुति की बड़ी जीत, भाजपा-शिवसेना को 66 सीटें निर्विरोध

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में लंबे समय से लंबित नगर निगम चुनावों में मतदान शुरू होने से पहले ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने बड़ा लाभ हासिल कर लिया है। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि शुक्रवार होने के बाद, भाजपा और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के कुल 66 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जबकि अजीत पवार की एनसीपी को दो सीटें मिलीं। इस तरह महायुति ने कुल 68 सीटों पर बिना वोटिंग के जीत दर्ज की।

सबसे ज्यादा निर्विरोध जीत मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के महत्वपूर्ण कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) में हुई, जहां महायुति के 21 उम्मीदवार निर्वाचित हुए। इनमें भाजपा के 15 और शिवसेना के 6 उम्मीदवार शामिल हैं। यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र ठाणे से सटा हुआ है।

उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर 12 सीटें निर्विरोध जीतीं, जहां दोनों पार्टियों को 6-6 सीटें मिलीं। पनवेल में भाजपा के 7 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की। भिवंडी, जो पहले एनसीपी (शरद पवार गुट) का गढ़ माना जाता था, में भाजपा ने 6 सीटें निर्विरोध जीतीं।

ठाणे में भाजपा के साथ मतभेदों के बावजूद शिवसेना ने 6 सीटें निर्विरोध हासिल कीं। यहां राज ठाकरे की एमएनएस ने विरोध प्रदर्शन किया और सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अन्य जगहों पर भी महायुति को लाभ मिला। धुले में भाजपा के 3 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, जबकि अहिल्यानगर (अहमदनगर) में एनसीपी को 2 और भाजपा को 1 सीट मिली। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये निर्विरोध जीतें राज्य में महायुति गठबंधन के लिए मजबूती का संकेत हैं, खासकर हाल ही में संपन्न नगर परिषद चुनावों में मिली भारी जीत के बाद। इससे गठबंधन को बाकी सीटों पर प्रचार के लिए ज्यादा समय और संसाधन मिलेंगे। विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के लिए यह शुरुआती झटका माना जा रहा है।