तीन साल के बेटे के साथ मां ने कुएं में कूदकर दे दी जान, जांच जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक महिला ने अपने तीन साल के बेटे के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

क्या हुआ था?

पुलिस के अनुसार, महिला प्रजाकता रमेश्वर दराडे (23) और उसके बेटे वेदांत ने बुधवार को अपने घर से निकलकर एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला के घर नहीं लौटने पर परिवार के सदस्यों ने उनकी तलाश शुरू की और कुएं में उनका शव पाया।