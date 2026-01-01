Language
    तीन साल के बेटे के साथ मां ने कुएं में कूदकर दे दी जान, जांच जारी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:22 PM (IST)

    बीड में मां और तीन साल के बेटे की आत्महत्या (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक महिला ने अपने तीन साल के बेटे के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

    क्या हुआ था?

    पुलिस के अनुसार, महिला प्रजाकता रमेश्वर दराडे (23) और उसके बेटे वेदांत ने बुधवार को अपने घर से निकलकर एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला के घर नहीं लौटने पर परिवार के सदस्यों ने उनकी तलाश शुरू की और कुएं में उनका शव पाया।

    पुलिस जांच जारी

    पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। महिला के आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया कि महिला के शव को दोपहर में बरामद कर लिया गया था, लेकिन बच्चे का शव कुएं में पानी भर जाने के कारण नहीं मिल पाया था।

    प्रशासन ने कुएं से पानी निकालने के लिए पंप लगाए और कई घंटों की कोशिश के बाद बच्चे का शव बरामद किया गया ।