Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवी मुंबई में एक केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:49 AM (IST)

    शुक्रवार को नवी मुंबई के तालोजा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) क्षेत्र में एक केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही तीन दमकल गाड़ि ...और पढ़ें

    Hero Image

    नवी मुंबई में एक केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग (सांकेतिक तस्वीर)

    एएनआई, मुंबई। शुक्रवार को नवी मुंबई के तालोजा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) क्षेत्र में एक केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही तीन दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मी आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रयासरत हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धुआं आसपास के इलाकों में फैल गया है। हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। अधिकारियों के अनुसार, इससे पहले बुधवार को तड़के सिद्धार्थ नगर के खोनी गांव में एक पावर लूम फैक्ट्री में आग लग गई थी।

    साइट पर एक सिलेंडर फटने से आग और भड़क उठी, जिसमें एक दमकलकर्मी घायल हो गया। दमकल अधिकारियों के अनुसार, आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।