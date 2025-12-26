नवी मुंबई में एक केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं
शुक्रवार को नवी मुंबई के तालोजा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) क्षेत्र में एक केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही तीन दमकल गाड़ि ...और पढ़ें
एएनआई, मुंबई। शुक्रवार को नवी मुंबई के तालोजा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) क्षेत्र में एक केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही तीन दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मी आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रयासरत हैं।
धुआं आसपास के इलाकों में फैल गया है। हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। अधिकारियों के अनुसार, इससे पहले बुधवार को तड़के सिद्धार्थ नगर के खोनी गांव में एक पावर लूम फैक्ट्री में आग लग गई थी।
साइट पर एक सिलेंडर फटने से आग और भड़क उठी, जिसमें एक दमकलकर्मी घायल हो गया। दमकल अधिकारियों के अनुसार, आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।
