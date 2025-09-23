मराठवाड़ा में भारी बारिश से तबाही, बाढ़ से फसलें बर्बाद; आठ लोगों की मौत

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पिछले चार दिनों से भारी बारिश ने तबाही मचाई है जिससे आठ लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। धाराशिव जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं जहां लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर और नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को तत्काल राहत देने का आश्वासन दिया।

धाराशिव जिले में बाढ़ जैसे हालात में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर और नावों की मदद ली गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रभावितों को त्वरित राहत का भरोसा दिलाया है। 20 सितंबर से मराठवाड़ा के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इससे बांधों का जलस्तर बढ़ गया और पानी छोड़ना पड़ा। इस दौरान लातूर में तीन, बीड में दो और छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, धाराशिव में एक-एक व्यक्ति की मौत बिजली गिरने, डूबने और अन्य कारणों से हुई।

घर और फसलें बर्बाद, पानी में डूब गए गांव धाराशिव में 159 गांव प्रभावित हुए, जहां 766 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए और पांच झोपड़ियां पूरी तरह नष्ट हो गईं। 33,010 हेक्टेयर से अधिक की फसलें बर्बाद हो गईं। परांडा तालुका में 96 और भुम में 53 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। छत्रपति संभाजीनगर में एक सड़क और दो स्कूल क्षतिग्रस्त हुए, जबकि जालना और बीड में तीन पुलों को नुकसान पहुंचा।