महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित छात्रों को राहत, परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी; एकनाथ शिंदे ने किया एलान

महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित छात्रों के लिए राहत की खबर है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने 12वीं कक्षा के छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। बाढ़ के कारण कई छात्र समय पर फॉर्म नहीं भर पाए थे। सरकार ने प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने का भी आदेश दिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित छात्रों को बड़ी राहत मिली है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि 12वीं कक्षा के छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी गई है।

बाढ़ के कारण कई छात्र समय पर फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। शिंदे ने बताया कि उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से छात्रों और अभिभावकों ने फोन आ रहे थे। पहले आखिरी तारीख अगले दिन थी, लेकिन अब सभी को और समय मिल गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने शिक्षा मंत्री दादा भुसे से बात कर यह निर्णय लिया है, ताकि छात्रों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े और वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें।

छात्रों की पढ़ाई हुई प्रभावित हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ ने छात्रों की पढ़ाई और तैयारी को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई बच्चों की किताबें, नोट्स और पढ़ाई का सामान बाढ़ में बह गया। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ाई है, ताकि छात्र बिना तनाव परीक्षा की तैयारी कर सकें।