Maharashtra News: पिता ने 4 महीने के बेटे को नीले ड्रम में डुबोकर मार डाला, फिर खुद भी कर ली आत्महत्या

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पिता अमोल सोनावने ने अपने चार महीने के बेटे को पानी से भरे ड्रम में डुबोकर मार डाला और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार घटना जियोराई तालुका के तलवाड़ा गांव में हुई। पारिवारिक विवाद के चलते पहले भी पति-पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के बीड जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक चार महीने के बच्चे का शव नीले ड्रेम में मिला, जिसमें पानी भरा था। बताया जाता है कि बच्चे के पिता में पहले डुबोकर अपने बेटे की हत्या कर दी, उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, ये पूरा मामला महाराष्ट्र के बीड जिले के जियोराई तालुका के तलवाड़ा गांव का है। पुलिस का कहना है कि पिता अमोल सोनावने ने अपने बच्चे को आधे पानी से भरे ड्रम में फेंककर उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने आसापास के लोगों को झकझोर कर रख दिया है।

तस्वीरें देख लोग हुए हैरान बताया जाता है कि बच्चे के शव की तस्वीर भी सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। तस्वीरों में गुलाबी टी-शर्ट और डायपर पहने हुए बच्चे को पानी में औंधे मुँह लेटा हुआ देखा गया। शव के बगल में एक गुलाबी प्लास्टिक का मग तैरता नजर आया। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी उस व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की है।