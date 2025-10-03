महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में दर्दनाक हादसा, समु्द्र में डूबने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत; 4 लापता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सिंधुदु्र्ग जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पिकनिक मनाने गए एक परिवार के तीन लोगों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई और चार लापता हो गए हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि एक 16 साल की लड़की को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा, यह घटना मुंबई से 490 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर स्थित शिरोडा-वेलागर समुद्र तट पर शाम लगभग 4 बजे हुई।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।