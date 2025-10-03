महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में दर्दनाक हादसा, समु्द्र में डूबने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत; 4 लापता
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक दुखद घटना घटी जहाँ पिकनिक मनाने गए एक परिवार के तीन सदस्य समुद्र में डूब गए और चार लापता हैं। अधिकारियों के अनुसार यह हादसा शिरोडा-वेलागर समुद्र तट पर हुआ। एक 16 वर्षीय लड़की को बचाया गया है। घटना शिरोडा-वेलागर समुद्र तट पर शाम लगभग 4 बजे हुई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सिंधुदु्र्ग जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पिकनिक मनाने गए एक परिवार के तीन लोगों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई और चार लापता हो गए हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि एक 16 साल की लड़की को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा, यह घटना मुंबई से 490 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर स्थित शिरोडा-वेलागर समुद्र तट पर शाम लगभग 4 बजे हुई।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
