'अपने ही सहयोगियों पर हमला न करें...', स्थानीय निकाय चुनाव के बाद CM फडणवीस ने BJP नेताओं को दी नसीहत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार परफॉर्मेंस के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के सभी नेताओं को नसीहत दी है। सीएम फडणवीस का कहना है कि अपने सहयोगियों पर सख्त टिप्पणी करने से बचना चाहिए।
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, बीजेपी की विरोधी पार्टियां थीं। यह तीनों पार्टियां महायुति का हिस्सा हैं। ऐसे में CM फडणवीस ने सभी बीजेपी नेताओं को सहयोगियों पर हमला न करने की हिदायत दी है।
कोर टीम की बैठक बुलाई
सीएम फडणवीस ने बीती रात अपने आवास पर बीजेपी की कोर टीम की बैठक बुलाई थी। इस दौरान चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस पर चर्चा की गई। निकाय चुनाव में बेशक बीजेपी का पलड़ा भारी था, लेकिन कई सीटों पर पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा था।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "निकाय चुनाव में बीजेपी और बेहतर कर सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी सहयोगी दल हमारे सहयोगियों पर हमला नहीं करेगा।"
CM फडणवीस के अनुसार,
निकाय चुनाव में महायुति की जीत आगामी महानगरपालिका चुनाव के लिए सिर्फ एक ट्रेलर है।
BMC चुनाव पर नजर
बता दें कि महायुति की तीनों पार्टियों ने निकाय चुनाव में अबतक 288 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं, महाविकास अघाड़ी (MVA) सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई है। अब सबकी नजर 15 जनवरी को होने वाले BMC चुनाव पर है, जिसके नतीजे 16 जनवरी को जारी होंगे।
