'अपने ही सहयोगियों पर हमला न करें...', स्थानीय निकाय चुनाव के बाद CM फडणवीस ने BJP नेताओं को दी नसीहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार परफॉर्मेंस के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के सभी नेताओं को नसीहत दी है। सीएम फडणवीस का कहना है कि अपने सहयोगियों पर सख्त टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, बीजेपी की विरोधी पार्टियां थीं। यह तीनों पार्टियां महायुति का हिस्सा हैं। ऐसे में CM फडणवीस ने सभी बीजेपी नेताओं को सहयोगियों पर हमला न करने की हिदायत दी है।

कोर टीम की बैठक बुलाई सीएम फडणवीस ने बीती रात अपने आवास पर बीजेपी की कोर टीम की बैठक बुलाई थी। इस दौरान चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस पर चर्चा की गई। निकाय चुनाव में बेशक बीजेपी का पलड़ा भारी था, लेकिन कई सीटों पर पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा था।