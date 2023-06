Tamilnadu: बिजली मंत्री की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस शक्तिवेल हुए अलग, परिवार ने किया था कोर्ट का रुख

चेन्नई, एएनआई। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस आर शक्तिवेल ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी की एक याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग कर लिया। बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला ने कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।

Tamil Nadu | Madras High Court justice R Sakthivel recuses from the Bench hearing the habeas corpus petition filed by Megala, wife of Tamil Nadu Minister Senthil Balaji.



Balaji was admitted to the hospital after he was questioned by the Enforcement Directorate, in connection…