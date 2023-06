Tamilnadu: DMK ने बिजली मंत्री सेंथिल पर ED की कार्रवाई को बताया बदले की भावना, करूर में भारी सुरक्षा बल तैनात

चेन्नई, एएनआई। तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को हिरासत में लिया। ईडी द्वारा बिजली मंत्री को हिरासत में लेने के बाद वह रो पड़े। मंत्री को हिरासत में लेने के बाद, करूर जिले में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया।

बिजली मंत्री को हिरासत में लिए जाने के बाद तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने कहा कि यह बदला लेने वाली कार्रवाई है। हम सारी चीजों का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गैर-भाजपा राज्यों में गलत काम कर रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली में यह किया और अब यह तमिलनाडु में कर रही है। हम इसका सामना करेंगे।

