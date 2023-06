मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमिलनाडु के बिजली मंत्री गिरफ्तार, ईडी की कार्रवाई के दौरान रो पड़े सेंथिल बालाजी

चेन्नई, एएनआई। तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने बुधवार तड़के छापेमारी पूरी करने के बाद उनको पूछताछ के लिए अपने साथ हिरासत में लेकर रवाना हुए। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है।

ईडी के अधिकारियों के द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी रो पड़े। अधिकारियों ने पूछताछ करने से पहले बिजली मंत्री को अस्पताल में जांच के लिए ले गए।

मालूम हो कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीएमके नेता के करूर स्थित आवास और राज्य सचिवालय स्थित उनके कार्यालय पर दिन भर छापेमारी करने के बाद ईडी के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है। इसके अलावा करूर में उनके भाई और एक करीबी सहयोगी के ठिकानों पर भी ईडी द्वारा छापेमारी की गई।

#WATCH | Tamil Nadu Electricity Minister V Senthil Balaji breaks down as ED officials took him into custody in connection with a money laundering case and brought him to Omandurar Government in Chennai for medical examination pic.twitter.com/aATSM9DQpu