पूर्व प्रेमिका को रेलवे ट्रैक पर दिया था धक्का, मद्रास HC ने उम्रकैद में बदली दोषी की फांसी की सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। यह व्यक्ति अपनी पूर्व प्रेमिका को 2022 में सेंट थामस माउंट स्टेशन पर ट्रेन के आगे धक्का देकर मारने के मामले में दोषी पाया गया था।

डी सतीश नाम के इस व्यक्ति ने ब्रेकअप के बाद लड़की को ट्रैक पर धक्का दे दिया था। लड़की के उठने से पहले ही ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। जस्टिस एन सतीश कुमार और जस्टिस एम जोथीरामन की पीठ ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।पीठ ने निर्देश दिया कि दोषी को 20 साल की कैद पूरी होने से पहले कोई भी कानूनी छूट या सजा में कमी नहीं मिलेगी।

हत्या का था इरादा कोर्ट ने कहा कि दोषी ने ट्रेन आते हुए देखकर लड़की को ट्रैक पर धक्का दिया था, इससे साफ है कि उसका इरादा हत्या का था। दोषी और मृतका के बीच प्रेम संबंध था। यह बात न सिर्फ अभियोजन पक्ष के गवाहों से साबित हुई, बल्कि अन्य सुबूतों से भी इसकी पुष्टि हुई।