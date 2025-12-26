'16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन हो सोशल मीडिया', हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई पीठ ने आस्ट्रेलिया की तर्ज पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के उपयोग को नियंत्रित करने की सलाह दी है।

कोर्ट ने कहा कि जब तक ऐसा कानून लागू नहीं होता, तब तक राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों में बाल अधिकारों और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार करें।

मद्रास हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया नियंत्रण का सुझाव दिया

गौरतलब है कि आस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध है। अदालत के सुझाव का उद्देश्य 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट मीडिया अकाउंट रखने से रोकना है ताकि बच्चे हानिकारक आनलाइन कंटेंट न देख सकें।