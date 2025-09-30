Language
    IAS Transfer in MP: मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बदले गए 11 जिलों के कलेक्टर; 24 IAS का हुआ तबादला

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:12 PM (IST)

    मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 24 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है जिसके परिणामस्वरूप 11 जिलों के कलेक्टर बदल गए हैं। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार को मुरैना का संभागायुक्त बनाया गया है जबकि संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नीरज कुमार वशिष्ठ अब पांढुर्णा के नए कलेक्टर होंगे।

    मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश शासन ने मंगलवार के 24 IAS अफसरों के तबादले किए हैं। इन तबादलों के बाद कुल 11 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। पन्ना, पांढुर्णा, सिवनी, मुरैना, डिंडोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी, भिंड, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और रतलाम के जिला कलेक्टर अब बदल गए हैं।

    नई सूची के अनुसार, अब पन्ना कलेक्टर रहे सुरेश कुमार को मुरैना का संभागायुक्त बनाया गया है। संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है। इसी प्रकार नीरज कुमार वशिष्ठ अब पांढुर्णा के नए कलेक्टर बन गए हैं।

    किन-किन का हुआ तबादला?

    राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार को ओएसडी सह आयुक्त चंबल संभाग मुरैना, छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को अपर सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग, डिंडोरी कलेक्टर नेहा मारव्या को संचालक विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग, भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को अपर सचिव लोक निर्माण विभाग, अपर आयुक्त राजस्व भोपाल संभाग उषा परमार को पन्ना कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है।

