IAS Transfer in MP: मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बदले गए 11 जिलों के कलेक्टर; 24 IAS का हुआ तबादला

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 24 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है जिसके परिणामस्वरूप 11 जिलों के कलेक्टर बदल गए हैं। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार को मुरैना का संभागायुक्त बनाया गया है जबकि संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नीरज कुमार वशिष्ठ अब पांढुर्णा के नए कलेक्टर होंगे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश शासन ने मंगलवार के 24 IAS अफसरों के तबादले किए हैं। इन तबादलों के बाद कुल 11 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। पन्ना, पांढुर्णा, सिवनी, मुरैना, डिंडोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी, भिंड, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और रतलाम के जिला कलेक्टर अब बदल गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नई सूची के अनुसार, अब पन्ना कलेक्टर रहे सुरेश कुमार को मुरैना का संभागायुक्त बनाया गया है। संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है। इसी प्रकार नीरज कुमार वशिष्ठ अब पांढुर्णा के नए कलेक्टर बन गए हैं।