पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा को मिली जमानत, 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा को अपहरण के एक मामले में नवी मुंबई की स्थानीय अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। पूजा के माता-पिता दिलीप और मनोरमा पर एक ट्रक हेल्पर का अपहरण और मारपीट करने का आरोप है। मनोरमा ने बेलापुर की अतिरिक्त जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा को जमानत मिल गई है। नवी मुबंई की स्थानीय अदालत ने अपहर के मामले पूजा खेडकर की मां को अंतिरम जमानत दे दी है। पूजा के पिता दिलीप और मां मनोरमा पर एक ट्रक हेल्पर के अपहरण और मारपीट करने का आरोप है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, पूजा खेडकर की मां आज बेलापुर की अतिरिक्त जिला अदालत में पेश हुईं। इस मामले में उसने अग्रिम जमानत मांगी। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत तो दे दी है। लेकिन इस मामले में मुख्य सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

जानिए पूरा मामला यह पूरा विवाद सिंतबर की शुरुआत में शुरू हुआ। जब नवी मुंबई के मुलुंड-ऐरोली रोड पर कथित तौर पर एक सीमेंट मिक्सर ट्रक एक एसयूवी से टकरा गया। इसके बाद एसयूवी सवाल लोग बाहर आएं और ट्रक क्लीनर को पुणे के एक बंगले में ले गए। पुलिस जब बंगले पर अपहृत व्यक्ति का पता लगाने पहुंची तो पूजा की मां मनोरनाम ने गेट खोलने से इंकार कर दिया और कथित तौर पर अपने परिसर में कुत्तों को छोड़ दिया।

इसके बाद पुलिस नवी मुंबई में अपहरण और पुणे में सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज की। वहीं, इस पूरे मामले को लेकर पूजा की मां मनोरमा का आरोप है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। वह जांच में सहयोग करेंगी। इनकी इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी में छूट दे दी है।