    लक्जरी कार तस्करी मामले में ED ने अभिनेताओं के ठिकानों पर मारा छापा, ममूटी से लेकर सलमान जैसे स्टार्स भी शामिल!

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:05 PM (IST)

    ईडी ने भूटान से भारत में लक्जरी कारों की तस्करी के मामले में केरल और तमिलनाडु में अभिनेताओं पृथ्वीराज सुकुमारन दुलकर सलमान और अमित चक्कलक्कल से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। सुपरस्टार ममूटी से जुड़ा एक परिसर भी शामिल है। यह कार्रवाई सीमा शुल्क विभाग द्वारा उजागर किए गए मामले में विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत की जा रही है।

    लक्जरी कार तस्करी मामले में ED ने अभिनेताओं के ठिकानों पर मारा छापा (सांकेतिक तस्वीर)

    कोच्चि, पीटीआई। भूटान से भारत में लक्जरी कारों की तस्करी के मामले में ईडी ने बुधवार को केरल और तमिलनाडु में अभिनेताओं पृथ्वीराज सुकुमारन, दुलकर सलमान और अमित चक्कलक्कल तथा कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। ईडी ने इस दौरान एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, कोट्टायम और कोयंबटूर के कुछ वाहन मालिकों, आटो वर्कशाप और व्यापारियों के परिसरों पर भी छापे मारे।

    आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कुल 17 परिसरों पर छापेमारी की गई। इनमें सुपरस्टार ममूटी से जुड़ा एक परिसर भी शामिल है जो कि आरोपित अभिनेता दुलकर सलमान के पिता हैं। ईडी जल्द ही पीएमएलए के तहत एक आपराधिक मामला भी दर्ज करेगी ताकि आरोपों की जांच की जा सके।

    विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित

    यह कार्रवाई सीमा शुल्क विभाग द्वारा हाल में उजागर किए गए सीमा शुल्क से जुड़े एक मामले में विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत की जा रही है। यह मामला उच्च कीमत वाले लक्जरी वाहनों की कथित तस्करी और अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित है। उन्होंने बताया कि यह छापेमारी इन सूचनाओं पर आधारित है कि एक गिरोह भारत-भूटान/नेपाल मार्गों के जरिए लैंड क्रूजर, डिफेंडर और मासेराती जैसी लक्जरी कारों के अवैध आयात और पंजीकरण में संलिप्त है।

    बता दें कि कस्टम अधिकारियों ने 23 सितंबर को केरल में पृथ्वीराज, सलमान और चक्कलकल के घरों सहित लगभग 30 स्थानों पर छापे मारे थे और 36 लग्जरी कारें जब्त कीं थी। जांच में पता चला कि इनमें से कुछ वाहनों का उपयोग सोने और ड्रग्स की तस्करी के लिए भी किया गया था।

    जाली दस्तावेज

    अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कोयंबटूर आधारित एक नेटवर्क ने जाली दस्तावेजों (जो भारतीय सेना, अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्रालय से जारी होने का दावा करते थे) और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं अन्य राज्यों में फर्जी आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) पंजीकरण का उपयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि बाद में इन वाहनों को फिल्मी हस्तियों सहित अन्य बड़े लोगों को कम कीमत पर बेच दिया गया।

    फेमा की धाराओं का उल्लंघन

    ईडी को संदेह है कि इस मामले में फेमा की धाराओं तीन, चार और आठ का उल्लंघन है, जिसमें अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन और हवाला चैनलों के माध्यम से सीमा पार भुगतान शामिल हैं। उधर, केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को दुलकर सलमान को कस्टम द्वारा जब्त की गई उनकी कार के अस्थायी रिलीज के लिए आवेदन करने की अनुमति दी और एजेंसी को निर्देश दिया कि यदि ऐसा आवेदन किया जाता है तो उस पर एक सप्ताह के भीतर विचार किया जाए।

    दस्वावेजों के जांच से इनकार

    सलमान के अनुसार, यह वाहन अंतरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति द्वारा नई दिल्ली में आइसीआरसी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए भेजा गया था। अभिनेता ने कहा कि उन्हें विश्वास था कि वाहन का वैध स्वामित्व और पंजीकरण है। अभिनेता ने दावा किया कि कस्टम अधिकारियों ने वाहन के दस्तावेजों की जांच करने से इनकार कर दिया और जल्दी और मनमाने तरीके से उसकी जब्ती की।

