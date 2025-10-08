Language
    एटीएम से निकलेगा राशन: पीडीएस दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, बस घर बैठे करना होगा ये काम

    By d singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए एरिक्सन कंपनी ने मोबाइल कांग्रेस में राशन एटीएम का प्रदर्शन किया। यह एटीएम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से चलेगा और 25-30 किलोग्राम तक राशन वितरित करने में सक्षम है। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकतानुसार राशन निकाल सकते हैं और शेष कोटा बाद में ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में पहले से ही कुछ राशन एटीएम स्थापित किए गए हैं।

    एटीएम से निकलेगा राशन । जागरण फ़ाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सार्वजनिक वितरण के तहत कोटे का राशन लेने के लिए अब राशन दुकान पर जाने की जरूरत नहीं होगी। बुधवार को मोबाइल कांग्रेस में एरिक्सन कंपनी ने राशन एटीएम लांच किया जिसका प्रस्तुतिकरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष पेश किया गया। इस एटीएम मशीन की खासियत है कि यह बायोमेट्रिक के माध्यम से संचालित होगी और एक बार में 25-30 किलोग्राम राशन देने में सक्षम है।

    मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोटा 15 किलोग्राम का है तो मशीन उसे बता देगी कि आप 15 किलोग्राम तक राशन ले सकते हैं। अगर वह उस समय पांच किलोग्राम ही लेना चाहता है तो बाकी के राशन को बाद में अपनी सुविधा के मुताबिक ले सकता है। देश के किसी भी हिस्से में वह राशन एटीएम से अपना राशन ले सकेगा। राज्य सरकार कंपनी को इस प्रकार के एटीएम लगाने के लिए संपर्क कर रही है।

    इन राज्यों में लगाए जाएंगे राशन एटीएम

    उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों के कई शहरों में सरकार ने इस प्रकार के एटीएम लगावाए हैं। बनारस, गोरखपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों में राशन एटीएम मशीन लगाई गई है।कंपनी के मुताबिक एक मशीन की क्षमता 500 किलोग्राम तक है। सिर्फ 30 सेकेंड में राशन मशीन से निकल जाता है।

    घर बैठे कहीं से ले सकेंगे राशन

    बायोमेट्रिक आधार से जुड़े होने क कारण कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपना राशन ले सकेगा और सरकार को भी पता चलता रहेगा कि किस व्यक्ति ने कितना राशन लिया है। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। राशन लेने के लिए दुकान खुलने का इंतजार नहीं करना होगा। चावल, गेहूं, दाल जैसे अनाज को इस मशीन से वितरित किया जा सकेगा। सरकार फिलहाल 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में राशन देती है।

    रेलवे की सुरक्षा अब रोबोट को

    एरिक्सन ने प्रधानमंत्री के सामने रोबोट की मदद से रेलवे की सुरक्षा की भी प्रस्तुति दी। यह रोबोट खास तकनीक से लैस होगा जिसमें कैमरे भी लगे होंगे। रोबोट सभी डिब्बों में जाकर चप्पे की जांच करेगा और वह डाटा सुरक्षा अधिकारियों के पास लाइव जाएगा। आने वाले समय में रोबोट इस प्रकार की सुरक्षा जांच के लिए उपयोगी साबित होने जा रहा है। रोबोट खुद ही सभी डिब्बों में जाकर सुरक्षा की जांच करने में सक्षम होगा। मोबाइल कांग्रेस में इसका लाइव डेमो भी दिया जा रहा है।