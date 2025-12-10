Language
    गोवा अग्निकांड: जब जल रहा था नाइटक्लब, उस वक्त क्या कर रहे थे लूथरा ब्रदर्स? जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:30 PM (IST)

    गोवा के एक नाइटक्लब में आग लगने की घटना में, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी, जांच में सामने आया कि क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा ने आग लगने के दौर ...और पढ़ें

    Hero Image

    लूथरा ब्रदर्स। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के नाइटक्लब में लगी आग की जांच में नए सबूत सामने आए हैं। 6 दिसंबर की रात को लगी इस आग में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में पता चला है कि क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा ने उसी समय थाईलैंड के लिए फ्लाइट टिकट बुक किए थे, जब इमरजेंसी सर्विस आग पर काबू पाने और फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थीं।

    अधिकारियों ने पुष्टि की है कि लूथरा भाइयों ने 7 दिसंबर को सुबह 1:17 बजे MakeMyTrip (MMT) ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर लॉग इन किया था, जबकि गोवा पुलिस और फायर सर्विस की टीमें अभी भी अरपोरा स्थित नाइटक्लब में बचाव अभियान चला रही थीं। कुछ घंटों बाद इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोनों ने इंडिगो फ्लाइट 6E 1073 से फुकेट के लिए उड़ान भरी, जो दिल्ली से सुबह 5:30 बजे रवाना हुई।

    कोर्ट में क्या हुआ?

    दिल्ली में रोहिणी कोर्ट ने बुधवार को भाइयों द्वारा दायर ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। याचिका में गिरफ्तारी से चार हफ्ते की सुरक्षा और अंतरिम राहत की मांग की गई थी, ताकि उन्हें तुरंत हिरासत में लिए बिना थाईलैंड से दिल्ली लौटने की अनुमति मिल सके।

    बिरच बाय रोमियो लेन एस्टैब्लिशमेंट के चार मालिकों में से एक, अजय गुप्ता को राजधानी में तैनात गोवा पुलिस टीम ने दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। गुप्ता को पहले लापता घोषित किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उनके घर पर उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मिले तो लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया।

    उन्हें दिल्ली में हिरासत में लिया गया और मेडिकल जांच के बाद, गिरफ्तारी और पूछताछ के लिए गोवा ले जाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, एक और को-ओनर, सुरिंदर कुमार खोसला, जो ब्रिटिश नागरिक हैं, उनके खिलाफ भी LOC जारी है।

    लूथरा ब्रदर्स के मोबाइल फोन ने खोले राज

    लूथरा भाइयों द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन के बारे में नई बातें सामने आई हैं। सिद्धार्थ और गौरव लूथरा द्वारा इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड राम हरि सिंह के नाम पर जारी किया गया था, जो परिवार का एक पुराना ड्राइवर था।

    जांचकर्ताओं को परिवार के पास मौजूद गाड़ियों को लेकर भी कुछ गड़बड़ियां मिली हैं। सूत्रों के अनुसार, लूथरा भाइयों के पास 2020 तक तीन कारें थीं। उनके भागने से पहले, कथित तौर पर उनके पास चार से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां थीं। ये सभी गाड़ियां अब गायब हैं। पुलिस जांच कर रही है कि क्या थाईलैंड जाने से पहले जानबूझकर कारों को हटाया गया था।

    गोवा वाला घर भी पड़ा खाली

    गोवा में हाल ही में बना परिवार का बड़ा घर नाइटक्लब में आग लगने के बाद से खाली पड़ा है। घर के अंदर सिर्फ एक कुत्ता मिला। दोनों भाइयों के खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस अभी भी एक्टिव है।

