'मैं सिर्फ पार्टनर था...', गोवा अग्निकांड में गिरफ्तार अजय गुप्ता का खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में अग्निकांड को लेकर पुलिस की जांच लगातार जारी है। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की गिरफ्तारी के लिए गोवा पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं। आज अग्निंकांड का चौथा दिन है। इस चार दिनों के भीतर कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। आज पुलिस ने दिल्ली से ‘Birch by Romeo Lane’ नाइटक्लब के पार्टनर अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में लिया है।

गोवा पुलिस ने आरोपी पार्टनर अजय गुप्ता को नई दिल्ली से हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद अजय गुप्ता का कहना है कि मैं सिर्फ एक पार्टनर हूं। मुझे कुछ नहीं पता।

जारी हुआ था लुकआउट सर्कुलर गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के फरार साथी अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अजय गुप्ता गोवा में हुए नाइटक्लब अग्निकांड मामले में आरोपी है। गिरफ्तारी से पहले अजय गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, ताकि वह वह देश या राज्य से बाहर जाने की कोशिश न कर सकें। अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में लेकर गोवा लाया गया है।

25 लोगों की मौत पूरा मामला 6-7 दिसंबर की मध्यरात्रि का है जब गोवा के बिर्च बाय रोमीओ लेन एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। गोवा में हुए भीषण हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जांच में पाया गया कि क्लब के अंदर सजावट के लिए इस्तेमाल की गई चीजें आग पकड़ने वाली थी। हादसे के बाद से आग लगने के कारणों की जांच जारी है। वहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी भी जारी है।