    साइबर ठगों ने दिया मोटे मुनाफे का लालच, रिटायर्ड बैंकर ने गंवाए 1.35 करोड़ रुपये

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    मुंबई में साइबर ठगों ने एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का लालच देकर 1.35 करोड़ रुपये की ठगी की। महिला को जैनम ब्रोकिंग लिमि ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगों ने मुंबई की 63 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से 1.35 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    पुलिस के अनुसार, महिला को 10 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच ठगी का शिकार बनाया गया। वह यूट्यूब पर जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड नाम की एक फर्म का विज्ञापन देखकर उनसे संपर्क में आई थीं, जिसके बाद उनका मोबाइल नंबर 121 कम्युनिटी हब जैनम नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया।

    ग्रुप के एडमिन्स ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए दावा किया कि जैनम कंपनी ग्लोबल फाइनेंशियल एलीट शोडाउन (जीएफईएस) में भारत की प्रतिनिधि है और निवेश पर ऊंचा रिटर्न मिलेगा। इसके साथ ही अधिक वोट जुटाने पर हर सप्ताह पांच हजार से 10,000 रुपये देने का लालच भी दिया गया।

    वर्चुअल बैलेंस बढ़कर 10 करोड़ रुपये हुए

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला को एक लिंक भेजा गया, जिस पर क्लिक करने के बाद वह दूसरे ग्रुप में जोड़ दी गई। वहां निवेश के लिए बैंक खाते का विवरण दिया गया। 19 नवंबर को महिला ने पहले 80 हजार रुपये जमा किए, जिसके अगले ही दिन उनकी राशि 88 हजार रुपये दिखने लगी। इससे प्रभावित होकर महिला ने कुल 1.35 करोड़ रुपये निवेश कर दिए, जिसके बाद उनके वर्चुअल खाते में रकम 3.5 करोड़ रुपये दिखाई गई।

    जब महिला ने कुछ रकम निकालने की कोशिश की, तो ठगों ने कहा कि यदि वह 1.5 करोड़ रुपये और निवेश करती हैं, तो उन्हें 100 प्रतिशत मुनाफा मिलेगा। इसके बाद ठगों ने उनके खाते में फर्जी तरीके से कर्ज दिखाया और वर्चुअल बैलेंस बढ़कर 10 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

    महिला ने जब 70 लाख रुपये निकालने का अनुरोध किया, तो ठगों ने कहा कि पहले 1.5 करोड़ रुपये के कथित कर्ज पर ब्याज चुकाना होगा, तभी रकम निकाली जा सकेगी। खुद को ठगा गया महसूस होने पर पीडि़ता ने शनिवार को पूर्वी क्षेत्र साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

