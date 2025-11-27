'थैंक्यू सीबीआई...', भारतीय एजेंसी ने लखनऊ में लिया ठगों के खिलाफ एक्शन; अमेरिका हुआ फैन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने अपने नागरिकों को निशाना बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआइ का आभार जताया है। अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भारत की जांच एजेंसी सीबीआइ ने अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले एक अवैध काल सेंटर का पर्दाफाश किया और अंतरराष्ट्रीय साइबर अफराध नेटवर्क के एक प्रमुख आपरेटर को गिरफ्तार किया है।

अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम 'पोस्ट में कहा, 'हमारी एजेंसियां मिलकर अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए काम कर रही हैं ताकि भविष्य में धोखाधड़ी को रोका जा सके और हमारे नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद, सीबीआइ मुख्यालय।'