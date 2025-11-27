Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'थैंक्यू सीबीआई...', भारतीय एजेंसी ने लखनऊ में लिया ठगों के खिलाफ एक्शन; अमेरिका हुआ फैन

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:35 AM (IST)

    लखनऊ में भारतीय एजेंसी ने ठगों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसकी अमेरिका ने सराहना की। सीबीआई की इस कार्रवाई से ठगी करने वाले गिरोह पर लगाम लगी है, जिससे कई पीड़ितों को राहत मिली है। यह मामला भारत और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भारतीय एजेंसी ने लखनऊ में लिया ठगों के खिलाफ एक्शन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने अपने नागरिकों को निशाना बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआइ का आभार जताया है। अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भारत की जांच एजेंसी सीबीआइ ने अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले एक अवैध काल सेंटर का पर्दाफाश किया और अंतरराष्ट्रीय साइबर अफराध नेटवर्क के एक प्रमुख आपरेटर को गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम

    'पोस्ट में कहा, 'हमारी एजेंसियां मिलकर अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए काम कर रही हैं ताकि भविष्य में धोखाधड़ी को रोका जा सके और हमारे नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद, सीबीआइ मुख्यालय।'

    सीबीआई ने लखनऊ के युवक को किया था गिरफ्तार

    सीबीआइ ने पिछले सप्ताह लखनऊ से विकास कुमार निमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर लखनऊ में वीसी इंफ्रोमेट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड का संचालक था। वह एक वर्ष से फरार था। छापे के दौरान यह भी पाया गया कि अमेरिका में लोगों को निशाना बनाने के लिए वह एक और अवैध काल सेंटर का संचालन कर रहा था। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- Cyber Crime: अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगों के नेटवर्क का पर्दाफाश, दुबई और कंबोडिया से भी जुड़े तार; आठ गिरफ्तार