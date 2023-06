Cyclone Biparjoy: गुजरात की तरफ बढ़ रहा 'बिपरजॉय', पश्चिमी रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद

कांडला पोर्ट के अध्यक्ष एसके मेहता ने कहा कि यह कांडला पोर्ट का विस्तार है, हमने इसे पूरी तरह खाली करा दिया है। यहां 1500-2000 लोग रहते थे, हमने उन्हें गोपालपुर और गांधीधाम के शरण स्थल भेजा है। कुछ लोग अपने गांव जाना चाहते थे हमने उनके लिए बस की व्यवस्था की। कोई जनहानि नहीं हुई है।

Gujarat: This is an extension of Kandla Port, we have completely vacated it. 1,500-2,000 people used to live here, we have sent them to the shelters of Gopalpur and Gandhidham. Some people wanted to go to their villages, so we arranged buses for them. There is no loss of…