Biparjoy Updates: चक्रवात बिपरजॉय का दिखने लगा असर, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक अलर्ट जारी; कई ट्रेनें रद

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। चक्रवात तूफान बिपरजॉय को भारत पहुंने में अभी दो दिन का समय है, लेकिन इसका प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। बिपरजॉय की वजह से समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। वहीं, इसके कारण पश्चिम-दक्षिण तटीय इलाकों में बारिश भी हो रही है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को बताया कि चक्रवात बिपरजॉय पोरबंदर से 290 किमी और जखाऊ बंदरगाह से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। आईएमडी ने बताया कि बिपरजॉय 15 जून की शाम तक जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ से टकराएगा। मौसम विभाग ने इसे बहुत गंभीर श्रेणी में वर्णित किया है।

VSCS (very severe cyclonic storm) #Biparjoy lay centred at 02:30 IST over the Northeast and adjoining east central Arabian Sea about 290 km southwest of Porbandar & 360 km south-southwest of Jakhau Port. To cross Saurashtra & Kutch near Jakhau Port by evening of 15th June: IMD pic.twitter.com/2xko79IXRP