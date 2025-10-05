VIDEO: गिर के जंगलों में शेर ने किया शेरनी पर हमला, फिर जो हुआ...

राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने गिर के जंगलों का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शेर और शेरनी के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष दिखाया गया है। वीडियो में शेरनी शेर के संभोग के प्रयास का विरोध करती है जिसके बाद शेर हमला कर देता है। शेरनी पंजों से अपना बचाव करती है। परिमल नाथवानी एशियाई शेरों की वकालत करते रहे हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने गुजरात के गिर के जंगलों से एक शेर और शेरनी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। परिमल द्वारा शेयर किए गए वीडियो में, एशियाई शेर, शेरनी के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। शेरनी जो कथित तौर पर संभोग के लिए तैयार नहीं है, उसे घूरते हुए पीछे हट जाती है। दोनों जानवर एक-दूसरे को परखते हुए जोर से गुर्राते हैं। जिसके बाद शेर थोड़ी देर के लिए दूर चला जाता है, लेकिन वापस आकर शेरनी पर हमला कर देता है। शेरनी अपना बचाव करते हुए अपने पंजों से शेर पर ताबड़तोड़ हमला कर देती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नाथवानी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए एक कैप्शन लिखा, "जंगल में शक्ति, शक्ति और अस्तित्व की परीक्षा है, केवल सबसे शक्तिशाली ही सर्वोच्च होता है।" In the wild, power is a test of strength and survival – only the strongest reign supreme.@GujForestDept @moefcc #GirWildlife #AsiaticLion #Gir pic.twitter.com/tkLrhtdRni — Parimal Nathwani (@mpparimal) October 5, 2025 गिर के जंगल में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन इन्हें कैमरे में कैद करना बहुत कम होता है।

प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आक्रामक क्रियाएं करते हैं शेर शेर अक्सर प्रभुत्व स्थापित करने और प्रजनन अधिकार सुरक्षित करने के लिए आक्रामक क्रियाएं करते हैं, जिनमें गुर्राना, नाक से सूंघना और काटना शामिल है। इसके जवाब में, शेरनी घूरकर या गुर्राकर अपना बचाव कर सकती हैं। सफारी अफ्रीका के अनुसार, इस तरह की बातचीत प्रजनन अनुष्ठान का एक स्वाभाविक हिस्सा है और झुंड में प्रभुत्व स्थापित करने में मदद करती है।

परिमल नाथवानी ने की एशियाई शेरों की वकालत परिमल नाथवानी ने पहले एशियाई शेर को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता देने की वकालत की थी। इस सुझाव को स्वीकार करते हुए, सरकार ने कहा कि गिर वन दुनिया में इस प्रजाति का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। उन्होंने आगे कहा कि बाघ को 1972 में इसके वैश्विक महत्व, 16 राज्यों में उपस्थिति और सख्त सुरक्षा की आवश्यकता के कारण भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था, जबकि शेर एक ही राज्य तक सीमित था।