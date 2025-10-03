Language
    5 करोड़ के बीमा क्लेम के लालच में कर दी युवक की हत्या, पत्नी बनकर पैसा लेने पहुंची तो खुली पोल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:00 PM (IST)

    कर्नाटक के होस्पेट में बीमा राशि पाने के लिए एक गिरोह ने लकवाग्रस्त व्यक्ति की हत्या कर दी। उन्होंने हत्या को दुर्घटना दिखाने के लिए शव को दोपहिया वाहन पर रखकर कार से टक्कर मार दी। गिरोह को पता था कि गंगाधर के पास 5 करोड़ से ज्यादा की बीमा पॉलिसी है। आरोपियों ने पत्नी बनकर बीमा राशि हड़पने की कोशिश की। पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

    5 करोड़ के बीमा क्लेम के लालच में कर दी युवक की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के होस्पेट में लाइफ इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए एक गिरोह ने लकवाग्रस्त व्यक्ति की हत्या कर दी। और उसकी हत्या को हादसा दिखाने लिए उसके शव को दोपहिया वाहन पर रख दिया और फिर कार से टक्कर मार दी।

    गिरोह को पहले से पता था कि लकवाग्रस्त व्यक्ति शादीशुदा है और उसकी 5 करोड़ से ज्यादा की जीवन बीमा की पॉलिसी चल रही है। आरोपियों की उसकी मौत के बाद पत्नी बनकर इंश्योरेंस की रकम हड़पने की कोशिश की।

    बीमा क्लेम के लालच में कर दी युवक की हत्या

    पुलिस ने बताया कि छह सदस्यों वाले गिरोह को पता चला कि शहर के कौलपेट में रहने वाले 34 साल के गंगाधर के पास 5.2 करोड़ रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी है, जिसके बाद वे पैसे हड़पने का तरीका ढूंढने लगे।

    उन्होंने गंगाधर की हत्या कर दी और फिर उसके शव को शहर के बाहरी इलाके में ले गए, जहां उन्होंने उसे एक दोपहिया वाहन पर रखा और फिर बीमा कंपनी को यह विश्वास दिलाने के लिए उसे एक कार से टक्कर मार दी कि उसकी मौत एक दुर्घटना में हुई है।

    गिरोह की एक महिला सदस्य ने गंगाधर की पत्नी बनकर पैसे पाने के लिए बीमा कंपनी में दावा दायर किया।

    हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश में फंस गए आरोपी

    विजयनगर की पुलिस अधीक्षक एस जाह्नवी ने बताया कि 28 सितंबर को सुबह 5.30 बजे हमें एक हिट-एंड-रन मामले की जानकारी मिली और बताया गया कि संदूर रोड पर एक शव पड़ा है। हम मौके पर गए और सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद शव को वहां से हटाया।

    व्यक्ति की पहचान की पुष्टि होने के बाद, होस्पेट के कौलपेट निवासी उसकी पत्नी शारदम्मा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई।

    पत्नी के बयान से खुला हत्या का राज

    अधिकारी ने कहा कि पत्नी ने उन्हें बताया कि उनकी और गंगाधर की शादी को छह साल हो गए थे और गंगाधर को तीन साल पहले स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उनके शरीर का बायां हिस्सा काम करना बंद कर चुका था।

    उन्होंने कहा, "गंगाधर के पास दोपहिया वाहन भी नहीं था, जिससे हिट-एंड-रन मामले पर संदेह पैदा हुआ।"

    पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

    अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही मामले का खुलासा कर दिया और गिरोह के सभी छह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हुलिगेम्मा भी शामिल है, जिसने उस व्यक्ति की पत्नी होने का दावा किया था। हत्या में इस्तेमाल की गई कार और दोपहिया वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं।

