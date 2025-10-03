Language
    Loot And Murder: कैब चालक की पीटकर हत्या कर की लूट, मुंह पर टेप लपेटकर सीतापुर में फेंका

    By ayushman pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:54 PM (IST)

    Loot And Murder in Lucknow बदमाशों ने चेहरे पर पैकिंग वाले टेप लपेट दिया फिर उसे सीतापुर के पिसावां में झाड़ियों में फेक दिया। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। सिर गर्दन व शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान थे। युवक की कार मोबाइल और रुपये बदमाश लूट कर फरार हो गए।

    कैब चालक योगेश कुमार पाल की हत्या -लूट

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: पारा से कार बुककर लेकर बदमाशों ने चालक 27 वर्षीय योगेश कुमार पाल की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। बदमाशों ने चेहरे पर पैकिंग वाले टेप लपेट दिया, फिर उसे सीतापुर के पिसावां में झाड़ियों में फेक दिया।

    दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। सिर, गर्दन व शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान थे। युवक की कार, मोबाइल और रुपये बदमाश लूट कर फरार हो गए। पीड़ित पिता ने इस मामले में पारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पारा और पिसावां पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पारा स्थित बुद्धेश्वर के वादरखेड़ा में योगेश कुमार पाल पत्नी व परिवार के साथ रहता था। वह 29 सितंबर की शाम बुकिंग पर कार लेकर सीतापुर के लिए निकला था। उसने पत्नी वंदना से कहा था कि देर रात तक घर आ जाएगा। देर रात तक वह घर नहीं आया, इस पर परिजन ने काल किया। मोबाइल बंद आ रहा था। योगेश का कुछ पता न चलने पर उसके ससुर बद्री ने 30 सितंबर को इस मामले में पारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

    बुधवार रात करीब योगेश की हत्या कर फेंका गया शव सीतापुर के पिसावां स्थित सरियापुर–फुक्हा गांव के खेतों में झाड़ियों मिला था। दोनों हाथ पीछे बंधे थे। चेहरे पर पूरी तरह से टेप लपेटा हुआ था। पुलिस ने टेप हटा कर देखा था। आंखों से खून निकल रहा था। कान के पीछे और सिर से खून निकल रहा था। इसके अलावा गर्दन पर गेहरी चोटें थी। शरीर के अन्य हिस्सों पर काफी चोटें थीं। ऐसा लग रहा था कि उसे काफी यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया। फोरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल जुटाए।

    पिसावां इंस्पेक्टर वीरेन्द्र सिंह तोमर के मुताबिक योगेश के पास ऐस कुछ नहीं था, जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। इस लिए उसके चेहरे से टेप हटा कर फोटो खींचीं थी। चेहरे की फोटो और कपड़ों की डिटेल इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी थी। इसके अलावा आस-पास के जिलों के पुलिस स्टेशन को भी फोटो भेजे गए थे।

    फोटो वायरल होने पर पारा इंस्पेक्टर ने पिसावां पुलिस से संपर्क किया था। उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि जिस व्यक्ति का शव मिला है। उससे मिलता-जुलता एक व्यक्ति उनके यहां से संदिग्ध हालात में लापता है। इसके बाद पीड़ित परिजन और पारा पुलिस गुरुवार को सीतापुर पहुंचे थे। पीड़ित परिवारीजनों ने शव की शिनाख्त योगेश के रूप में की थी।

    सीसी फुटेज खंगाल रही पुलिस

    परिजन के मुताबिक योगश ने अंतिम बार मंगलवार रात नौ बजे पत्नी वंदना से की थी। इसके बाद मोबाइल बंद हो गया था। पुलिस ने इस मामले में टोल प्लाजा, सीतापुर हाइवे के ढाबों व अन्य स्थानों पर लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को योगेश की अर्टिगा कार दिखी है। उसमें कितने लोग बैठे हुए थे, पुलिस इस बारे में पता करने का प्रयास कर रही है। योगेश की करीब पांच वर्ष पहले ही शादी हुई थी। परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए उन्नाव के बांगरमऊ ले गए। घटनास्थल पर एएसपी दुर्गेश सिंह, सीओ नागेंद्र चौबे समेत अन्य आलाधिकारी पहुंचे थे। लखनऊ और सीतापुर पुलिस की संयुक्त टीम इस मामले की पड़ताल कर रही हैं। इस मामले में उन्नाव के बांगरमऊ निवासी पिता राधेलाल ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।