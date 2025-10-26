सिर और पंजे काटे गए... डूंगरपुर के जंगल में लेपर्ड का शव मिला, शिकार की आशंका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आसपुर इलाके के साबला वन क्षेत्र के जंगल में शनिवार देर शाम को एक लेपर्ड का शव मिला। वन विभाग ने मौके पर जाकर जानकारी जुटाई और शिकार की आशंका जताई है। शव में सिर और चारों पंजे काटे गए थे और शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए, जिससे मौत स्वाभाविक नहीं लगती।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फॉरेस्ट ऑफिसर चंद्रवीर सिंह ने बताया कि शव को पहले आसपुर फॉरेस्ट ऑफिस में रखा गया और बाद में उदयपुर भेजा गया, जहां पशु चिकित्सकों ने रविवार को उसका पोस्टमार्टम किया और बाद में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा होगा। वन विभाग ने आसपास के जंगलों में गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है।