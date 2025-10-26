सिर और पंजे काटे गए... डूंगरपुर के जंगल में लेपर्ड का शव मिला, शिकार की आशंका
राजस्थान के डूंगरपुर जिले में साबला वन क्षेत्र में एक लेपर्ड का शव मिला, जिसके सिर और पंजे गायब थे। वन विभाग ने शिकार की आशंका जताई है और जांच शुरू कर दी है। शव पर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे मौत संदिग्ध लग रही है। वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों से सूचना देने की अपील की है। वन्यजीव संरक्षण की चिंताएं बढ़ गई हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आसपुर इलाके के साबला वन क्षेत्र के जंगल में शनिवार देर शाम को एक लेपर्ड का शव मिला। वन विभाग ने मौके पर जाकर जानकारी जुटाई और शिकार की आशंका जताई है। शव में सिर और चारों पंजे काटे गए थे और शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए, जिससे मौत स्वाभाविक नहीं लगती।
फॉरेस्ट ऑफिसर चंद्रवीर सिंह ने बताया कि शव को पहले आसपुर फॉरेस्ट ऑफिस में रखा गया और बाद में उदयपुर भेजा गया, जहां पशु चिकित्सकों ने रविवार को उसका पोस्टमार्टम किया और बाद में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा होगा। वन विभाग ने आसपास के जंगलों में गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है।
ग्रामीणों ने दी वन विभाग को सूचना
ग्रामीणों ने खंडेश्वर महादेव मंदिर के पास झाड़ियों में शव देखा और पुलिस व वन विभाग को सूचना दी। इस घटना से वन्यजीव संरक्षण की चिंताएं बढ़ गई हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि लेपर्ड और बाघ जैसी जंगली मवेशियों के अंग और खाल की काले बाजार में कीमत 5-10 लाख तक होती है। शव के सिर, पंजे और खाल तस्करों द्वारा खरीदी-फरोख्त के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वन विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए शिकारियों की तलाशी और जांच तेज कर दी है।
