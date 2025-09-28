Bhopal: कोर्ट में वकील की शर्मनाक हरकत, दुष्कर्म मामले की सुनवाई के लिए आई पीड़िता से की छेड़छाड़, हुई बुरी तरह पिटाई

दिल्ली में एक जिला कोर्ट परिसर में एक वकील ने एक पीड़िता से छेड़छाड़ की। पीड़िता अपने वकील का इंतजार कर रही थी तभी आरोपी वकील ने उसका हाथ पकड़कर गरबा खेलने की फरमाइश की। पीड़िता ने भागने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका पीछा किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक प्रकरण की सुनवाई के लिए जिला कोर्ट परिसर में आई पीड़िता से एक वकील ने छेड़छाड़ कर दी। पीड़िता परिसर में उसका केस लड़ रहे वकील का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपित वकील वहां पहुंचा और उसने बुरी नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़कर गरबा खेलने की फरमाइश रख दी।

इस पर पीड़िता अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगी तो आरोपित ने उसका पीछा भी किया। वहीं जब पीड़िता ने यह पूरी घटना अपने वकील को बताई तो कोर्ट में उसका विरोध हुआ। इस पर कुछ वकीलों ने आरोपित की पिटाई भी कर दी। इस मामले में एमपी नगर थाने में छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया है।

दुष्कर्म का प्रकरण है लंबित एसीपी मनीष भारद्वाज के अनुसार 22 वर्षीय पीड़िता जहांगीराबाद क्षेत्र में रहती है। भोपाल कोर्ट में उसका दुष्कर्म का प्रकरण लंबित है, जिसकी सुनवाई के लिए पीड़िता शनिवार को कोर्ट परिसर में आई थी। पीड़िता का केस वकील धनराज राजपूत लड़ रहे हैं। वह दोपहर करीब 12 बजे उनके केबिन के पास ही इंतजार कर रही थी।

इसी दौरान असलम अली नामक वकील वहां पहुंचा। उसने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया और कहा कि- तुम्हारे साथ गरबा खेलना है। वकील की हरकत से आहत होकर पीड़िता वहां से आगे जाने लगी तो आरोपित भी उसका पीछा करने लगा। वहीं कुछ देर बाद पीड़िता ने वकील धनराज को इसकी जानकारी दी।