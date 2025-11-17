उदयपुर में लॉ स्टूडेंट दोस्त की पिस्टल से युवक की मौत, पिता ने हत्या का आरोप लगाया
उदयपुर में एक 25 वर्षीय युवक प्रताप सिंह देवड़ा की उसके दोस्त की पिस्टल से दुर्घटनावश गोली लगने से मौत हो गई। मृतक के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। घटना तब हुई जब प्रताप ने अपने दोस्त जिगर को खेत पर बुलाया था। पुलिस ने आरोपी जिगर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उदयपुर में सैकण्ड इयर लॉ स्टूडेंट दोस्त की पिस्टल से गोली लगने से 25 वर्षीय युवक प्रताप सिंह देवड़ा की मौत हो गई। पिता उदयसिंह ने आरोप लगाया कि यह एक सोची-समझी साजिश थी। उनका कहना है कि अगर यह मजाक होता तो गोली आमने-सामने लगती, लेकिन प्रताप की पीठ में लगी। आरोपी जिगर जोशी अवैध पिस्टल लेकर बेटे को मारने ही आया था।
घटना शनिवार देर शाम प्रताप के खेत में हुई। खेत के कुएं में मोटर फंसने पर प्रताप ने अपने मौसेरे भाई राजेंद्र और दोस्त जिगर को बुलाया। जिगर ने पिस्टल दिखाकर डराना शुरू किया और बार-बार गोली मारने जैसी हरकत की। प्रताप और राजेंद्र ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी गोली प्रताप की पीठ में जा लगी। घायल प्रताप को निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
परिवार ने की मुआवजे की मांग
घटना के बाद मृतक के परिवार और करणी सेना के लोग एमबी हॉस्पिटल में एकत्र हुए और आरोपी को कड़ी सजा तथा मुआवजे की मांग की। जिला प्रशासन और समाज प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता में मृतक की पत्नी को संविदा नौकरी और मुआवजे पर सहमति बनी।
पुलिस ने आरोपी जिगर को हिरासत में ले लिया। घटना स्थल से पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी लॉ कॉलेज का छात्र है। पुलिस घटना की गहराई से जांच कर रही है और फायर किए गए कारतूस की रिपोर्ट तैयार कर रही है।
