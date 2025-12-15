Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाली घटना, बोरे में बांधकर युवक को कार समेत जलाया; पुलिस भी रह गई हैरान

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:19 AM (IST)

    महाराष्ट्र के मुंबई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक को बोरे में बांधकर कार के साथ जला दिया गया। इस घटना ने पुलिस को भी हैरान कर दि ...और पढ़ें

    Hero Image

    रिकवरी एजेंट को बोरे में बांधकर कार समेत जिंदा जलाया। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के लातूर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक शख्स की जली हुई लाश कार में मिली है। मृतक की पहचान  ICICI बैंक के रिकवरी एजेंट के तौर पर हुई है। शुरुआती जांच में कहा गया कि व्यक्ति को बोरे में बांधकर कार सहित जिंदा जला दिया गया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, ये पूरा मामला महाराष्ट्र के लातूर के औसा तालुका के वानवडा रोड का है। यहां पर एक जली हुई कार बरामद हुई है, इसके भीतर औसा तांडा के रहने वाले गणेश चव्हाण की बोरी में जली लाश बरामद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बोरी में बांधकर कार में लगाई आग

    बताया जा रहा है कि बैंक के एजेंट को पहले बोरी में बांधा गया और कार को आग के हवाले कर दिया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी गई। इस हादसे में गणेश चव्हाण की झुलसकर मौत हो गई। मृतक गणेश चव्हाण ICICI बैंक में रिकवरी एजेंट के तौर पर काम कर रहा था

    पुलिस ने क्या कहा?

    मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है। मामले की जांच में जुटे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात को डायल 112 पर कॉल आया था। घटना की जानकारी होते ही कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे।

    पुलिस ने देखा कि यहां पर एक कार में आग लगी हुई है, जिसके बाद अग्निशमन दल को सूचना दी गई। कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया। जांच के दौरान देखा गया कि गाड़ी में एक जली हुई बॉडी नजर आई। वह पूरी तरीके से जल गई थी। घटनास्थल पर चिकित्सा अधिकारियों को बुलाया गया। बाद में पोस्टमार्टम कर के शव को परिजनों को सौंप दिया गया और आगे की जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ के हमले से महिला की मौत, खेत में काम के दौरान हुआ हादसा

    यह भी पढ़ें- बाप रे बाप! बड़े तो बड़े Jamtara के बच्चे भी... 70 लाख की साइबर ठगी में महाराष्ट्र पुलिस को नाबालिग की तलाश