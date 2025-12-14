महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ के हमले से महिला की मौत, खेत में काम के दौरान हुआ हादसा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में रविवार शाम बाघ के हमले में 45 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। एक वन अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी के अनुसार, अलका महादेव पेंडोर गोंडपिपरी तहसील के गणेशपिपरी गांव में अपने खेत में काम कर रही थीं, तभी बाघ ने उन पर हमला कर दिया।

(समाचार एजेंसी PTI इनपुट के साथ)

