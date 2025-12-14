Language
    महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ के हमले से महिला की मौत, खेत में काम के दौरान हुआ हादसा

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में रविवार शाम एक बाघ के हमले में 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वन अधिकारी के अनुसार, अलका महादेव पेंडोर गणेशपिपरी गांव मे ...और पढ़ें

    बाघ के हमले में 45 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में रविवार शाम बाघ के हमले में 45 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। एक वन अधिकारी ने यह जानकारी दी।

    अधिकारी के अनुसार, अलका महादेव पेंडोर गोंडपिपरी तहसील के गणेशपिपरी गांव में अपने खेत में काम कर रही थीं, तभी बाघ ने उन पर हमला कर दिया।

    (समाचार एजेंसी PTI इनपुट के साथ)

