Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन हैं लारिसा नेरी? जिसकी तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी ने किया हरियाणा में वोट चोरी का दावा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में एक महिला की तस्वीर दिखाकर वोट चोरी का आरोप लगाया है। तस्वीर में दिख रही महिला लारिसा नेरी ब्राजील की हैं। राहुल गांधी ने इस तस्वीर के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग से जांच की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कौन हैं लारिसा नेरी? (X- @INCIndia)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि एक ब्राजीलियाई महिला ने हरियाणा में 10 मतदान केंद्रों पर 22 बार 'वोट' डाला। हालांकि, महिला ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी है और उसकी पहचान लारिसा नेरी के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राहुल गांधी ने जिस महिला की तस्वीर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई और आरोप लगाए कि इस महिला ने हरियाणा चुनाव में 10 मतदान केंद्रों पर 22 बार वोट डाला। अब उसकी सफाई सामने आई है।

    कौन हैं लारिसा नेरी?

    राजनीतिक विवाद में फंसी दक्षिण-पूर्वी ब्राजील के मिनास गेरैस की एक हेयरड्रेसर हैं। मिनास गेरैस की राजधानी बेलो होरिजोंटे में उनका एक सैलून है।

    लारिसा ने दावा किया कि भारत में वोट के लिए इस्तेमाल की जा रही उनकी तस्वीर असल में 2017 में फोटोग्राफर मैथियस फेरेरो ने खींची थी और उसे अनस्प्लैश नामक एक रॉयल्टी-फ्री फोटो साइट पर अपलोड कर दिया था। हालांकि, फेरेरो ने अब अपनी प्रोफाइल से उनकी तस्वीर हटा दी है।

    मेरी पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया- लारिसा नेरी

    उन्होंने एक इंस्टाग्राम वीडियो पर सफाई दी कि यह तस्वीर तब ली गई थी जब वह 20 साल की थीं और कहा, "दोस्तों, वे मेरी एक पुरानी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक पुरानी तस्वीर है, ठीक है? मैं लगभग 18 या 20 साल की थी। मुझे नहीं पता कि भारत में यह चुनाव है या वोटिंग से जुड़ा कुछ और। वे लोगों को ठगने के लिए मुझे भारतीय बता रहे हैं, दोस्तों। क्या पागलपन है! यह कैसा पागलपन है? हम किस दुनिया में रह रहे हैं?"

    भारत की राजनीति से मेरा कोई लेना-देना नहीं- लारिसा नेरी

    उन्होंने यह भी कहा, "भारत की राजनीति से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मेरी तस्वीर एक स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म से खरीदी गई थी और मेरी मंजूरी के बिना इस्तेमाल की गई थी। यह मैं नहीं हूं, मैं तो कभी भारत भी नहीं आई,"

    उन्होंने एक वीडियो में स्पष्ट किया और कहा, "मैं एक ब्राजीलियाई डिजिटल इन्फ्लुएंसर और हेयरड्रेसर हूं, और मुझे भारतीय लोग बहुत पसंद हैं।" इसके बाद उन्होंने अब अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया है।

    इसे भी पढ़ें: Bihar Politics: औरंगाबाद की 6 सीटों पर महागठबंधन की अग्निपरीक्षा, जातीय समीकरण से कटेगी जीत की फसल