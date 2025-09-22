Language
    Video: Lamborghini के लिए 'आफत' बनी गीली सड़क, मुंबई में तेज रफ्तार कार के एक्सीडेंट का वीडियो वायरल

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:55 PM (IST)

    मुंबई में कोस्टल रोड पर एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार बारिश के कारण गीली सड़क पर फिसल गई और डिवाइडर से टकरा गई। ड्राइवर जिसकी पहचान आतीश शाह के रूप में हुई है बाल-बाल बचा। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए आरटीओ ऑफिस से संपर्क किया गया है।

    मुंबई में हादसे के बाद लैम्बोर्गिनी कार। फोटो- सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। लैम्बोर्गिनी की रफ्तार के अमूमन सभी दीवाने होते हैं, लेकिन मुंबई की सड़कों से इस लक्जरी कार का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इस वीडियो में लैम्बोर्गिनी हादसे का शिकार हो गई। वहीं, कार चला रहे ड्राइवर की जान बाल-बाल बची है।

    यह हादसा रविवार की सुबह मुंबई कोस्टल रोड पर हुआ। जब एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी गीली सड़क पर फिसल गई। ड्राइवर ने अचानक से कार पर से नियंत्रण खो दिया और कार हादसे का शिकार हो गई।

    कैसे हुआ हादसा?

    दरअसल हादसे की वजह बारिश को बताया जा रहा है। शनिवार-रविवार की रात मुंबई में बारिश देखने को मिली थी, जिसके कारण सड़क गीली थी। ऐसे में लैम्बोर्गिनी ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और डिवाइडर से टकराते हुए आगे निकल गई। इसके बाद कार एक ही जगह पर गोल-गोल घूमने लगी।

    इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद यूजर्स सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कार के ड्राइवर की पहचान 52 वर्षीय आतीश शाह के रूप में हुई है।

    कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त

    लैम्बोर्गिनी की गिनती लक्जरी कारों में होती है, जिसकी कीमत 4-5 करोड़ तक है। इस हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार को घसीटकर सड़क से हटाया गया। वर्ली पुलिस ने स्थानीय आरटीओ ऑफिस से कार का निरीक्षण करने के लिए कहा है, जो कार में तकनीकी खराबी का पता लगाएगा।

    यूजर्स ने दिए रिएक्शन

    सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "इस हादसे में साफ पता चल रहा है कि गलती ड्राइवर की है। सड़क गीली होने के बावजूद वो कार को इतनी तेज रफ्तार में चला रहे थे।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "गीली सड़क के लिए खराब टायर हैं, ड्राइवर ने टायर, हवा, प्रेशर, स्पीड और वजन की फिजिक्स को समझने में भूल कर दी।"

