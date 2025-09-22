Video: Lamborghini के लिए 'आफत' बनी गीली सड़क, मुंबई में तेज रफ्तार कार के एक्सीडेंट का वीडियो वायरल

मुंबई में कोस्टल रोड पर एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार बारिश के कारण गीली सड़क पर फिसल गई और डिवाइडर से टकरा गई। ड्राइवर जिसकी पहचान आतीश शाह के रूप में हुई है बाल-बाल बचा। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए आरटीओ ऑफिस से संपर्क किया गया है।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लैम्बोर्गिनी की रफ्तार के अमूमन सभी दीवाने होते हैं, लेकिन मुंबई की सड़कों से इस लक्जरी कार का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इस वीडियो में लैम्बोर्गिनी हादसे का शिकार हो गई। वहीं, कार चला रहे ड्राइवर की जान बाल-बाल बची है।

यह हादसा रविवार की सुबह मुंबई कोस्टल रोड पर हुआ। जब एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी गीली सड़क पर फिसल गई। ड्राइवर ने अचानक से कार पर से नियंत्रण खो दिया और कार हादसे का शिकार हो गई। कैसे हुआ हादसा? दरअसल हादसे की वजह बारिश को बताया जा रहा है। शनिवार-रविवार की रात मुंबई में बारिश देखने को मिली थी, जिसके कारण सड़क गीली थी। ऐसे में लैम्बोर्गिनी ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और डिवाइडर से टकराते हुए आगे निकल गई। इसके बाद कार एक ही जगह पर गोल-गोल घूमने लगी।