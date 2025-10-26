नशे की वजह से हुआ कुरनूल बस हादसा, बाइक सवार या बस ड्राइवर आखिर किसकी थी गलती?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश कुरनूल बस हादसे में बाइक सवार समेत 20 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक बस हादसे ने की फोरेंसिक जांच जारी है। जांच में सामने आया है कि बस में आग दोपहिया वाहन चालक की लापवाही के चक्कर में हुई। जो नशे में धुत था।

दरअसल, आंध्र प्रदेश पुलिस ने रविवार को पुष्टि की कि बेंगलुरु जा रही बस में आग लगने की घटना से जुड़े दो बाइक सवार व्यक्ति नशे में थे। जो कुरनूल जिले के चिन्ना टेकुरु गांव के पास पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे और इसे बस ने कुचल दिया।



दोपहिया वाहन बस के नीचे घसीटता चला गया, जिससे उसका ईंधन टैंक फट गया और आग लग गई। बस में सवार 44 यात्रियों में 19 की जलकर मौत हो गई, जबकि बाकी यात्री भागने में सफल रहें। क्या बोले डीआईडी कुरनूल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) कोया प्रवीण ने पीटीआई को बताया, "हमें अभी फोरेंसिक पुष्टि मिली है कि बाइक सवार दो व्यक्ति (शिव शंकर और एरी स्वामी) नशे में थे।" उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को पता था कि दोनों नशे की हालत में थे, लेकिन उन्होंने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की क्योंकि वे फोरेंसिक साक्ष्य का इंतजार कर रहे थे।

ढाबा पर खाना खाने गए थे दोनों डीआईजी ने शनिवार रात को बताया कि दोनों ने एक ढाबे पर खाना खाया था और स्वामी ने शराब पीने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार, शंकर और एरी स्वामी 24 अक्टूबर को सुबह करीब दो बजे लक्ष्मीपुरम गांव से दोपहिया वाहन पर सवार होकर स्वामी को कुरनूल जिले के तुग्गली गांव में छोड़ने के लिए निकले थे।

कुरनूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने बताया कि रास्ते में दोनों लोग किआ कार शोरूम के पास एचपी पेट्रोल पंप पर रात 2.24 बजे पेट्रोल भराने के लिए रुके थे। पेट्रोल पंप पर उनके रुकने का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें शंकर को लापरवाही से दोपहिया वाहन चलाते हुए देखा गया।