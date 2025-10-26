'ड्रंक ड्राइवर आतंकी हैं', बस हादसे के बाद हैदराबाद पुलिस का सख्त रवैया; अब नशे में गाड़ी चलाया तो खैर नहीं...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए भीषण बस हादसे के बाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसीसजनार ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि नशे में वाहन चलाने वाले लोग 'आतंकियों' से कम नहीं हैं और पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ बिलकुल भी रहम नहीं दिखाएगी। इस हादसे में 20 लोगों की जान चली गई थी।

कमिश्नर सजनार ने एक्स पर लिखा, “ड्रंक ड्राइवर आतंकी हैं और उनकी हरकतें सड़कों पर आतंक फैलाने जैसी हैं। कुरनूल बस हादसा कोई साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि शराब के नशे में की गई लापरवाही से हुआ एक नरसंहार था।” उन्होंने कहा कि बाइक सवार बी. शिवा शंकर शराब के नशे में था। सीसीटीवी फुटेज में वह रात 2:24 बजे पेट्रोल भरवाते हुए दिखा और 2:39 बजे उसने नियंत्रण खो दिया। इस हादसे से कई परिवार पलभर में खत्म हो गए।