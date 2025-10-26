'ड्रंक ड्राइवर आतंकी हैं', बस हादसे के बाद हैदराबाद पुलिस का सख्त रवैया; अब नशे में गाड़ी चलाया तो खैर नहीं...
आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बस हादसे के बाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने नशे में गाड़ी चलाने वालों को 'आतंकी' बताया और कहा कि पुलिस ऐसे लोगों पर रहम नहीं करेगी। जांच में पता चला कि बाइक सवार शिवा शंकर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए भीषण बस हादसे के बाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसीसजनार ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि नशे में वाहन चलाने वाले लोग 'आतंकियों' से कम नहीं हैं और पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ बिलकुल भी रहम नहीं दिखाएगी। इस हादसे में 20 लोगों की जान चली गई थी।
कमिश्नर सजनार ने एक्स पर लिखा, “ड्रंक ड्राइवर आतंकी हैं और उनकी हरकतें सड़कों पर आतंक फैलाने जैसी हैं। कुरनूल बस हादसा कोई साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि शराब के नशे में की गई लापरवाही से हुआ एक नरसंहार था।”
उन्होंने कहा कि बाइक सवार बी. शिवा शंकर शराब के नशे में था। सीसीटीवी फुटेज में वह रात 2:24 बजे पेट्रोल भरवाते हुए दिखा और 2:39 बजे उसने नियंत्रण खो दिया। इस हादसे से कई परिवार पलभर में खत्म हो गए।
हादसे की जांच में खुलासा
जांच में पता चला कि शिवा शंकर और उसका दोस्त एर्री स्वामी रात में एक ढाबे पर शराब पीने के बाद लौट रहे थे। शिवा बाइक चला रहा था और एर्री पीछे बैठा था। नशे की हालत में शिवा ने बाइक से नियंत्रण खो दिया, डिवाइडर से टकराया और मौके पर ही मारा गया। बाइक बस के नीचे फंस गई, जिससे ईंधन लीक होकर आग लग गई। इसी आग में बस में सवार 19 यात्रियों की जलकर मौत हो गई।
Drunk drivers are terrorists. Period.— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC) October 26, 2025
Drunk drivers are terrorists and their actions are nothing short of acts of terror on our roads. The horrific #Kurnool bus accident, which claimed the lives of 20 innocent people, was not an accident in the truest sense. It was a preventable… pic.twitter.com/oXTp0uOt2k
पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा?
सजनार ने कहा, “हमारी नीति साफ है ड्रंक ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस। जो भी व्यक्ति नशे में वाहन चलाते पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इसे गलती नहीं, अपराध समझना होगा।” उन्होंने अपील की कि समाज को भी नशे में वाहन चलाने को छोटी गलती मानना बंद करना चाहिए, क्योंकि यह अपराध कई मासूम जानें ले लेता है।
