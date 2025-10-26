Language
    ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के बारे में चौंकाने वाला खुलासा; 10 साल बाद आया था जेल से बाहर

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:02 PM (IST)

    इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार अकील का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। उस पर छेड़छाड़, लूट, हमला और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह हाल ही में जेल से बाहर आया था और फिर से अपराध किया। सरकार ने इस घटना को शर्मनाक बताया है और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह घटना महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान हुई, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी हुई।

    Hero Image

    ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के बारे में चौंकाने वाला खुलासा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार 29 वर्षीय अकील का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। उसके खिलाफ कम से कम 10 केस दर्ज हैं जिनमें छेड़छाड़, लूट, हमला और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। वह हाल ही में भैरवगढ़ जेल से 10 साल की सजा काटकर बाहर आया था।

    अकील पेंटिंग का काम करता था, जबकि उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं। उसके खिलाफ हथियार अधिनियम (Arms Act) और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंसेस एक्ट (NDPS Act) के तहत भी केसदर्जहो चुके हैं।

    बाइक से भागा आरोपी

    घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे की है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ी अपने होटल के पास एक कैफे की ओर पैदल जा रही थीं। तभी आरोपी अकील अपनी बाइक पर आया और एक खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश की और भाग गया। कुछ मिनट बाद वह लौटा और दूसरी खिलाड़ी के साथ भी छेड़छाड़ कर भाग निकला। खिलाड़ियों ने तुरंत टीम के सुरक्षा प्रभारी डैनी सिमंस को सूचना दी, जिन्होंने पुलिस को शिकायत दी।

    पुलिस ने चंद घंटों में पकड़ा

    पुलिस ने तुरंत पांच थानों की टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान हुई। जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की तो वह तंग गलियों से भागने लगा, लेकिन बाइक फिसलने से गिर गया। इस दौरान उसका बायां हाथ और दायां पैर टूट गया। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाकर हिरासत में ले लिया

    अकील पर अब महिलाओं का पीछा करने और हमला करने के नए मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वह जमानत या पैरोल पर बाहर आने के बाद फिर अपराध करता रहा है। एक साल पहले उसने एक जोड़े पर चाकू से हमला किया था और महिला से छेड़छाड़ की कोशिश की थी। एक अन्य मामले में उसने उज्जैन में पुलिस की राइफल छीनने और गोली चलाने की कोशिश की थी।

    सरकार ने घटना को बताया शर्मनाक

    मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया और कहा कि सरकार सबसे कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा, “प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया है। यह कार्रवाई उदाहरण बनेगी।” यह घटना तब हुई जब भारत महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है, जिससे यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी शर्मिंदगी का कारण बना है।

