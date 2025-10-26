ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के बारे में चौंकाने वाला खुलासा; 10 साल बाद आया था जेल से बाहर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार 29 वर्षीय अकील का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। उसके खिलाफ कम से कम 10 केस दर्ज हैं जिनमें छेड़छाड़, लूट, हमला और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। वह हाल ही में भैरवगढ़ जेल से 10 साल की सजा काटकर बाहर आया था।

अकील पेंटिंग का काम करता था, जबकि उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं। उसके खिलाफ हथियार अधिनियम (Arms Act) और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंसेस एक्ट (NDPS Act) के तहत भी केसदर्जहो चुके हैं। बाइक से भागा आरोपी घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे की है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ी अपने होटल के पास एक कैफे की ओर पैदल जा रही थीं। तभी आरोपी अकील अपनी बाइक पर आया और एक खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश की और भाग गया। कुछ मिनट बाद वह लौटा और दूसरी खिलाड़ी के साथ भी छेड़छाड़ कर भाग निकला। खिलाड़ियों ने तुरंत टीम के सुरक्षा प्रभारी डैनी सिमंस को सूचना दी, जिन्होंने पुलिस को शिकायत दी।

पुलिस ने चंद घंटों में पकड़ा पुलिस ने तुरंत पांच थानों की टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान हुई। जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की तो वह तंग गलियों से भागने लगा, लेकिन बाइक फिसलने से गिर गया। इस दौरान उसका बायां हाथ और दायां पैर टूट गया। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाकर हिरासत में ले लिया

अकील पर अब महिलाओं का पीछा करने और हमला करने के नए मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वह जमानत या पैरोल पर बाहर आने के बाद फिर अपराध करता रहा है। एक साल पहले उसने एक जोड़े पर चाकू से हमला किया था और महिला से छेड़छाड़ की कोशिश की थी। एक अन्य मामले में उसने उज्जैन में पुलिस की राइफल छीनने और गोली चलाने की कोशिश की थी।