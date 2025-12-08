Language
    कुंभ मेले से लेकर बिहार चुनाव और ऑपरेशन सिंदूर तक... 2025 में गूगल पर टॉप ट्रेंडिंग न्यूज टॉपिक

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    साल 2025 में भारत में गूगल पर कई तरह के मुद्दे छाए रहे। धार्मिक मेलों से लेकर चुनावी नतीजों तक और सुरक्षा से लेकर तकनीक तक, लोगों ने हर विषय में दिलचस ...और पढ़ें

    Hero Image

    कुंभ मेले से लेकर बिहार चुनाव और ऑपरेशन सिंदूर तक (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 में भारत में कौन-कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए गए? लोगों की दिलचस्पी कभी धार्मिक मेलों में दिखी, कभी चुनावी नतीजों में, तो कभी बड़े सितारों की मौत की खबरों में। कहीं देश की सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर चिंता दिखी, तो कहीं किसानों और पढ़ाई से जुड़े नए डिजिटल सिस्टम चर्चा में रहे। गूगल सर्चके मुताबिक, यह साल आस्था, राजनीति, सुरक्षा, पॉप-कल्चर और तकनीकसभी का मिला-जुला सफर रहा।

    कुंभ मेला 2025

    kumbh

    कुंभ मेला 2025 इस साल भारत का सबसे ज्यादा सर्च किया गया ट्रैवल टॉपिक रहा। लोग पहाड़ों-समुद्र से ज्यादा इस आस्था के विशाल मेले के बारे में जानकारी खोजते रहे। मेला इतना बड़ा आयोजन था कि पूरा शहर ही एक तरह से आध्यात्मिक दुनिया में बदल जाता है। इस बार कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं रहा बल्कि यह पर्यावरण, तकनीक और सांस्कृतिक नवाचार का भी केंद्र बना, इसलिए यह दुनिया भर में चर्चा में रहा।

    धर्मेंद्र की मौत

    dharmendra (5)

    24 नवंबर 2025 को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। उनकी 60 साल की लंबी फिल्मी यात्रा ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया था। उनके जाने के बाद दुनिया भर से श्रद्धांजलियां आईं और करोड़ों लोगों ने गूगल पर उनकी फिल्मों, इंटरव्यू और पुराने पल फिर से खोजने शुरू किए।

    बिहार चुनाव परिणाम

    bihar (7)

    बिहार के हाई-स्टेक चुनावों की गिनती के दौरान इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई। एनडीए कई सीटों पर बढ़त में दिखा, जबकि एमजीबी कई जगह पीछे चली गईऔर इसी पर सबसे ज्यादा मीम्स बने। लोग लगातार सर्च कर रहे थे कि कहां बढ़त है, कौन पीछे है और क्या माहौल बन रहा है।

    ऑपरेशन सिंदूर

    OP

    पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर सबसे चर्चित खबरों में रहा। लोग बड़ी संख्या में 'Live updates', 'Official statements' जैसे शब्दों को सर्च कर रहे थे।देश भर में इस ऑपरेशन को लेकर एकजुटता का माहौल दिखा।

    दिल्ली चुनाव

    delhi (5)

    दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई।इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मीम्स की लाइन लग गई। लोग आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और Delhi Results जैसे शब्दों को बार-बार सर्च कर रहे थे।

    इंडिया-पाकिस्तान न्यूज

    india pak (1)

    भारत-पाकिस्तान से जुड़ी खबरें इस साल भी टॉप सर्च में रहींलोगों ने सबसे ज्यादा दो चीजें सर्च कींक्रिकेट मुकाबलों की अपडेट और दोनों देशों के रिश्तों पर खबरें। पहलगाम जैसे आतंकवादी हमलों के बाद सुरक्षा को लेकर भी सर्च अचानक बढ़ गए।

    किसान रजिस्ट्री

    farmer

    AgriStack के तहत तैयार की जा रही Farmer Registry भी इस साल खूब सर्च की गई। यह एक ऐसा डिजिटल डेटाबेस है, जिससे किसानों को सरकारी स्कीमों और सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी। लोग जानना चाहते थे कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और इसका फायदा क्या है।

    एजुकेशन पोर्टल 3.0

    education

    Education Portal 3.0 भी ट्रेंडिंग कीवर्ड रहा। यह स्कूल-कॉलेजों के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम है, जिसमें नोट्स, परीक्षाएं, रिजल्ट और सीखने के टूल एक ही जगह मिलते हैं। छात्र और अभिभावक लगातार इससे जुड़ी जानकारी सर्च करते रहे।

    शेफाली जरीवाला की अचानक मौत

    shefali (1)

    कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला के अचानक निधन ने पूरे देश को चौंका दिया। उनकी मौत के बाद लोग उनके म्यूजिक वीडियो, इंटरव्यू और रियलिटी शो के क्लिप्स फिर से खोजते रहे। इसके साथ ही शुरुआती 2000 के पॉप-संस्कृति की यादें भी लोगों में जागीं।

    पहलगाम आतंकवादी हमला

    pahalgam (1)

    22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसारण घाटी के मैदान में पर्यटकों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए। 2019 के बाद कश्मीर में यह पहला बड़ा नागरिक हमला था, जिसने देश को गहरे सदमे में डाल दिया और सर्च में यह टॉप पर रहा।

