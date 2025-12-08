Language
    इंडिगो क्रू ने फ्लाइट में देरी के दौरान की बच्चे के साथ मस्ती, वीडियो ने जीत लिया सबका दिल

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:32 PM (IST)

    इंडिगो फ्लाइट में देरी के दौरान एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें क्रू एक बच्चे को दिलासा दे रहा है। रश्मि त्रिवेदी नामक यात्री ने इसे पोस् ...और पढ़ें

    छोटे बच्चे के साथ इंडिगो क्रू मेंबर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो संकट के बीच एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इंडिगो फ्लाइट अटेंडेंट फ्लाइट देरी के दौरान एक यात्री के छोटे बच्चे के साथ प्यार से पेश आ रहे हैं और उसे दिलासा दे रहे हैं।

    इस क्लिप को रश्मि त्रिवेदी नाम की एक यात्री ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें एयरलाइन स्टाफ को उसके छोटे बच्चे के साथ बातचीत करते और खेलते हुए दिखाया गया है।

    'छोटी-छोटी चीजों में खुशी ढूंढना जरूरी'

    महिला ने पूरे भारत में इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने और देरी की खबरों के बीच यह वीडियो शेयर किया, जिसमें मुश्किल यात्रा के समय एयरलाइन के क्रू के पॉजिटिव और दयालु व्यवहार को दिखाया गया है।

    उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, लेट हो गईं, और क्या नहीं हुआ। लेकिन स्टाफ हमेशा बहुत अच्छा होस्ट रहा है। मैंने हमेशा इंडिगो में ट्रैवल किया है और इस दौरान बहुत से लोगों को परेशानी हुई है। हालांकि, छोटी-छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है।"

    इसके अलावा, वीडियो पर एक टेक्स्ट था, जिसमें लिखा, "फ्लाइट लेट हो गई, इस बीच मेरा छोटा बच्चा स्टाफ के साथ मजे कर रहा है"।

    कई लोगों ने शेयर किया वीडियो

    यह वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर किया गया है और इसे ऑनलाइन कई सकारात्मक टिप्पणियां की गईं, जिसमें कई यूजर्स ने क्रू के दिल को छू लेने वाले और दयालु काम की तारीफ की है।

    वीडियो ऐसे समय पर आया है जब इंडिगो की ऑपरेशनल दिक्कतें लगातार सातवें दिन भी जारी रहीं, जिसका असर पूरे देश में महसूस किया गया। सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल या लेट हुईं, जिससे हजारों यात्री फंस गए या उन्हें अपनी यात्रा की योजनाएं बदलनी पड़ीं।

    इस गड़बड़ी का असर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूट्स पर पड़ा है, जिससे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी मच गई है।

     
     
     
