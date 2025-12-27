उन्नाव दुष्कर्म कांड: कुलदीप सेंगर की बढ़ेंगी मुश्किलें, हाईकोर्ट के फैसले को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

पीटीआई, नई दिल्ली। सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव दुष्कर्म कांड में निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।

एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले के अध्ययन के बाद विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के जरिये फैसले को चुनौती दी है। हालांकि, सेंगर को अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि वह दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा भी साथ में भुगत रहा है।

पूर्व विधायक ने उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील की थी, जिसका सीबीआइ और पीडि़ता के स्वजनों ने जोरदार तरीके से विरोध किया था। सीबीआइ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक एजेंसी ने इस मामले में समय पर जवाब और लिखित दलीलें दाखिल कीं।

पीड़ित परिवार ने भी सुरक्षा और धमकियों का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा इस आधार पर निलंबित की कि दोषी इस मामले में सात साल और पांच महीने की सजा पहले ही भुगत चुका है।