'मदद के लिए चिल्लाई लेकिन कोई नहीं आया', नशे में धुत युवकों ने महिला पत्रकार के साथ की बदसलूकी

कोलकाता के सोदपुर रेलवे स्टेशन पर विजयादशमी की रात एक महिला पत्रकार पर नशे में धुत युवकों ने हमला किया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवकों ने महिला को थप्पड़ और घूंसे मारे। महिला ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है हालांकि बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश जारी है। पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोदपुर रेलवे स्टेशन के सबवे में नशे में धुत कुछ युवकों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर गुरुवार (विजयादशमी की रात) रात करीब 9.40 बजे एक 23 साल की महिला पत्रकार पर हमला कर दिया। चेहरे पर लगी चोटों के बावजूद, महिला ने उनका पीछा करने की कोशिश की। सोदेपुर निवासी महिला अपनी एक दोस्त से मिलने के बाद अकेली घर लौट रही थी। उसके बयान के अनुसार, छह-सात युवक हिंदी में बात करते हुए मेट्रो में उसका पीछा करने लगे, अश्लील बातें करने लगे और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे।

महिला ने बयान में क्या कहा? महिला ने बताया, "मैंने शुरू में उन्हें अनदेखा किया और तेज चलने की कोशिश की। फिर अचानक से मुझे पीछे से किसी ने गलत तरीके से छुआ। जब मैंने एक को थप्पड़ जड़ दिया तो ग्रुप के सभी लड़के हिंसक हो गए। भागने से पहले उन्होंने मुझे थप्पड़ और घूंसे मारे। मैं मदद के लिए चिल्लाई लेकिन कोई आगे नहीं आया। लोग बस देखते रहे।"

जीआरपी कर्मियों ने भी नहीं किया हस्तक्षेप महिला ने पुलिस की उदासीनता का आरोप लगाया और दावा किया कि प्लेटफार्म नंबर 4 पर मौजूद दो जीआरपी कर्मियों ने हस्तक्षेप नहीं किया। उसने कहा, "उन्होंने मुझसे कहा कि पहले आरोपी की पहचान करो और फिर शिकायत दर्ज करो। दमदम जीआरपी के प्रभारी अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद ही कार्रवाई शुरू हुई।" शुक्रवार को पीड़िता ने बेलघोरिया जीआरपी में एक प्राथमिकी दर्ज कराई।