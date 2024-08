Kolkata Violence News Live Updates: IMA ने राज्य की सभी शाखाओं के साथ बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, डॉक्टरों ने मांगी सुरक्षा

ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अपराध पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने चिंता जाहिर की। कांग्रेस नेता ने कहा," स्थानीय प्रशासन ने अपराध को छिपाने की कोशिश क्यों की? कल हमने जो हिंसा देखी वह अस्वीकार्य है और यह किसी भी चीज का जवाब नहीं है। यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी।"

सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देश की आधी आबादी यानी महिलाएं कहां सुरक्षित हैं? इस देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? स्थानीय प्रशासन ने अपराध को छिपाने की कोशिश क्यों की? कल हमने जो हिंसा देखी वह अस्वीकार्य है और यह किसी भी चीज़ का जवाब नहीं है।"

#WATCH | RG Kar Medical College and Hospital rape-murder incident | Congress leader Supriya Shrinate says, "... Why did the local administration try to cover up the crime? The violence we saw yesterday is unacceptable and it is not the answer to anything..."



