कोलकाता में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार छात्र को रौंदा; मौके पर मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां शुक्रवार सुबह काशीपुर इलाके में एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने साइकिल से स्कूल जा रहे 14 साल के छात्र को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से इलाके में तनाव और लोगों में गुस्सा फैल गया।



पुलिस ने बताया कि मरने वाले की पहचान काशीपुर केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 9 के छात्र अरण्य चक्रवर्ती के तौर पर हुई है, जो बारानगर का रहने वाला था।