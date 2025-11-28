कोलकाता में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार छात्र को रौंदा; मौके पर मौत
कोलकाता के काशीपुर में एक तेज़ रफ़्तार बस ने साइकिल से स्कूल जा रहे 14 वर्षीय छात्र को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अरण्य चक्रवर्ती के रूप में हुई है। घटना सीआईटी मोड़ पर हुई, जहां बस अनियंत्रित होकर छात्र से टकरा गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां शुक्रवार सुबह काशीपुर इलाके में एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने साइकिल से स्कूल जा रहे 14 साल के छात्र को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से इलाके में तनाव और लोगों में गुस्सा फैल गया।
पुलिस ने बताया कि मरने वाले की पहचान काशीपुर केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 9 के छात्र अरण्य चक्रवर्ती के तौर पर हुई है, जो बारानगर का रहने वाला था।
तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार छात्र को मारी टक्कर
पुलिस अधिकारी ने कहा, "यह घटना सुबह करीब 10.45 बजे CIT मोड़ पर हुई, जब BT रोड पर एक तेज रफ्तार बस ने कंट्रोल खो दिया और लड़के की साइकिल को टक्कर मार दी।"
टक्कर लगने से छात्र की मौत
उन्होंने बताया कि टक्कर लगने से स्टूडेंट सड़क पर गिर गया, जहां वह बस के अगले बाएं पहिये के नीचे कुचल गया। लोग उसकी मदद के लिए दौड़े और उसे पास के एक नर्सिंग होम ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने एक्सीडेंट की जांच शुरू कर दी है।
