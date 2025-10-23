कोलकाता में प्रिंटिंग प्रेस में लगी भीषण आग, धुआं धुआं हुआ पूरा इलाका
कोलकाता के अम्हर्स्ट स्ट्रीट इलाके में एक प्रिंटिंग प्रेस में भीषण आग लग गई। दमकल की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग लगने से पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जिससे लोगों में दहशत है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण बताया जा रहा है। प्रिंटिंग प्रेस में ज्वलनशील पदार्थ होने से आग तेजी से फैली और आसपास की दुकानों को भी नुकसान हुआ है।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। उत्तर कोलकाता के अम्हर्स्ट स्ट्रीट इलाके में स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगने से पूरे इलाके में धुआं भर गया था, जिससे लोगों में दहशत फैल गई।
जानकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों ने सुबह प्रिंटिंग प्रेस से धुआं निकलते देखा। इसके बाद दमकल विभाग और पुलिस को तुरंत सूचित किया गया। भीड़भाड़ वाला इलाका होने के कारण दमकलकर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
धुआं धुआं हुआ इलाका
पूरे इलाके में धुआं फैल गया है। अभी तक आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की शुरूआती जांच में शार्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात कही जा रही है। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि हम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।
भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ
बहुत ज्यादा धुआं दमकलकर्मियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस में भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे। इस वजह से आग तुरंत फैल गई। पुलिस के अनुसार आग में आस-पास की कई दुकानों को नुकसान हुआ है।
