कोलकाता में प्रिंटिंग प्रेस में लगी भीषण आग, धुआं धुआं हुआ पूरा इलाका

जागरण संवाददाता, कोलकाता। उत्तर कोलकाता के अम्हर्स्ट स्ट्रीट इलाके में स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगने से पूरे इलाके में धुआं भर गया था, जिससे लोगों में दहशत फैल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों ने सुबह प्रिंटिंग प्रेस से धुआं निकलते देखा। इसके बाद दमकल विभाग और पुलिस को तुरंत सूचित किया गया। भीड़भाड़ वाला इलाका होने के कारण दमकलकर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है।