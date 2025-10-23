VIDEO: मुंबई के JMS बिजनेस सेंटर में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद

बता दें कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) की मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) के मुताबिक, इस घटना को लेवल-II कॉल घोषित किया गया है। फायर टेंडर मौके पर भेज दिए गए हैं और आग बुझाने का काम चल रहा है। शुरुआती खबरों के मुताबिक, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर कई लोग फंसे हुए हैं। बचाव का काम अभी जारी है।