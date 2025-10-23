VIDEO: मुंबई के JMS बिजनेस सेंटर में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के JMS बिजनेस सेंटर में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार, जोगेश्वरी वेस्ट में बनी इस बहुमंजिला इमारत में आग लगने के बाद अफरातफरी का माहौल बन गया।
घटना की जानकारी होते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में लग गए। बताया जा रहा है कि आग इमारत की ऊपर वाले फ्लोर पर लगी है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
#WATCH | Maharashtra: Firefighters carry out operation to douse the flames at JMS Business Centre in Jogeshwari West area of Mumbai where a massive fire has broken out. pic.twitter.com/PFg44Oj4SM— ANI (@ANI) October 23, 2025
बता दें कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) की मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) के मुताबिक, इस घटना को लेवल-II कॉल घोषित किया गया है। फायर टेंडर मौके पर भेज दिए गए हैं और आग बुझाने का काम चल रहा है। शुरुआती खबरों के मुताबिक, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर कई लोग फंसे हुए हैं। बचाव का काम अभी जारी है।
