    कोलकाता: ऑपरेशन सिंदूर थीम वाले पंडाल में लाइट व साउंड की व्यवस्था करने वाली संस्था को नोटिस, अमित शाह ने किया था उद्घाटन

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:00 PM (IST)

    कोलकाता पुलिस ने संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गापूजा पंडाल में लाइट और साउंड की व्यवस्था करने वाली संस्था को नोटिस भेजा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पंडाल का उद्घाटन किया था। भाजपा पार्षद सजल घोष इस पूजा के आयोजक हैं। पुलिस ने संस्था से लाइसेंस लेजर शो की अनुमति और अन्य दस्तावेज मांगे हैं। सजल घोष ने इसे साजिश बताया है।

    ऑपरेशन सिंदूर थीम वाले पंडाल में लाइट व साउंड की व्यवस्था करने वाली संस्था को नोटिस (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता पुलिस ने महानगर के प्रसिद्ध दुर्गापूजा आयोजक संतोष मित्रा स्क्वायर के पूजा पंडाल में रोशनी व साउंड की व्यवस्था करने वाली संस्था को नोटिस भेजा है। एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूजा पंडाल का उद्घाटन किया था।

    पूजा कमेटी ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर अपना पंडाल बनाया है। इस पूजा के आयोजक भाजपा पार्षद सजल घोष हैं। पुलिस ने पंडाल में प्रकाश व साउंड की व्यवस्था करने वाली राजस्थान की संस्था एके प्रोजेक्टिंग से लाइसेंस व वहां लेजर शो की अनुमति संबंधित दस्तावेज मांगे हैं।

    बताया साजिश

    साथ ही पूजा आयोजक के साथ समझौता पत्र, जीएसटी व ध्वनि नियंत्रण संबंधी दस्तावेज भी मांगे हैं। नोटिस मुचिपाड़ा थाने की ओर से भेजा गया है। नोटिस में हाई कोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का भी जिक्र है। सजल घोष ने इसे साजिश बताया है।

    उन्होंने कहा, "पिछले दिनों पुलिस ने मेरे एक विज्ञापनदाता को तीन घंटे तक थाने में बिठाकर रखा। आज उन्होंने बाहर से आकर लाइट और साउंड का काम करने वाली संस्था को नोटिस भेजकर लाइसेंस मांगा है। अगर यही स्थिति रही तो हम पंडाल की बत्तियां बंद कर देंगे।"

    सारे कागजात सही होना जरूरी

    वहीं इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि वे (भाजपा पार्षद) सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लाइटिंग व साउंड का काम करने वाले के पास लाइसेंस व सारे कागजात सही नहीं हैं तो कोई हादसा होने पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस और प्रशासन ने पूजा रोकने के लिए नहीं कहा है।

